Baba 15. bölüm izle Show TV sezon finali | Baba dizisi son bölüm tek parça full HD izle (15. bölüm)

Baba 15. bölüm izle Show TV sezon finali | Sezon finali beklenen Baba dizisinin son bölümü yayınlandı. Peki ama 15. bölümde neler yaşandı? Sezon finalinde enler oldu? Baba dizisi son bölüm tek parça full HD izle...

Sezon finali beklenen Baba dizisinin son bölümü yayınlandı. Peki ama 15. bölümde neler yaşandı? Sezon finalinde enler oldu? Baba dizisi son bölüm tek parça full HD izle...

Baba 15. bölüm izle Show TV

Baba dizisinin 15. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

İlhan, Kadir'den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz'la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar. Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu'yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif'le el ele verir. Yaşar'ın Kadircan'la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

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