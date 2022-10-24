Ayak İşleri 3. sezon kaç bölüm? Ayak İşleri 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Ayak İşleri sezon 3 bölüm 1 nereden izlenir?

Ayak İşleri 3. sezon kaç bölüm? Vedat ve Evren isimli karakterlerin patronlarının verdiği görevleri yerine getirirken başlarına gelen olayları konu alan Ayak İşleri dizisi 3.sezona başlıyor. Tanıtımı yayınlanan dizinin sevenleri, Ayak İşleri 3. sezon yayın tarihini araştırmaya başladı. Ayak İşleri 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Ayak İşleri sezon 3 bölüm 1 nereden izlenir? Ayak İşleri 3. sezon 1. bölüm izle!

Ayak İşleri 3. sezon kaç bölüm? Vedat ve Evren isimli karakterlerin patronlarının verdiği görevleri yerine getirirken başlarına gelen olayları konu alan Ayak İşleri dizisi 3.sezona başlıyor. Tanıtımı yayınlanan dizinin sevenleri, Ayak İşleri 3. sezon yayın tarihini araştırmaya başladı. Ayak İşleri 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Ayak İşleri sezon 3 bölüm 1 nereden izlenir? Ayak İşleri 3. sezon 1. bölüm izle!

Ayak İşleri 3. sezon kaç bölüm?

İlk sezonu 12 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan ayak işleri dizisi, 2 Haziran 2021 tarihinde sezon finaline girdi. İlk sezon 10 bölüm olarak yayınlandı.

2. sezonu 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan dizi yine 10 bölümlük yayınından sonra 24 Mart 2022 tarihinde sezon finaline girdi.

3. sezonu için henüz bir başlangıç tarihi verilmeyen dizi için yakında afişleri hazırlandı. Dizinin 3 sezonunda 10 bölüm yayınlanması bekleniyor.

Ayak İşleri 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Ayak İşleri, AC Film imzalı internet dizisidir. Yönetmenliğini Caner Özyurtlu'nun üstlendiği dizinin senaryosunu; Caner Özyurtlu, Volkan Öge ve Deniz Alnıtemiz kaleme alıyor.

Dizinin geçtiğimiz aylarda çekimleri için sete çıkıldığı haberi verilmişti. Afişleri hazırlanan dizinin henüz ne zaman yayınlanacağı kesinleşmedi, detaylar bekleniyor.

Ayak İşleri sezon 3 bölüm 1 nereden izlenir?

Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrolünde yer aldığı Ayak İşleri, Gain platformu üzerinden izleniyor. Diziyi izlemek için Gain'e üye olmanız yeterli olacaktır.

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