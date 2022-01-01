Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 28. bölüm full izle
Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 28. bölüm full izlemek için diziseverler araştırmalara başladı. Fakat Aşk Mantık İntikam her hafta cuma günü olduğu gibi bu hafta yayınlanmadı. Peki ama Aşk Mantık İntikam dizisinin günü mü değişti, ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...
2022-01-01 16:22:03
Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 28. bölüm full izlemek için diziseverler araştırmalara başladı. Fakat Aşk Mantık İntikam her hafta cuma günü olduğu gibi bu hafta yayınlanmadı. Peki ama Aşk Mantık İntikam dizisinin günü mü değişti, ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...
Aşk Mantık İntikam ne zaman?
Aşk Mantık İntikam dizisi her hafta cuma günü ekranları başındaki diziseverler tarafından ilgilyle takip ediliyor. Bu hafta Cuma günü yılbaşına denk geldiği için Aşk Mantık İntikam dizisinin ekibi yılbaşı videosu yayınladı.
Aşk Mantık İntikam Dizisi Yılbaşı Videosu İçin Tıklayınız...
Aşk Mantık İntikam 28. bölüm full izle
Aşk MAntık İntikam 28. bölüm henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde haber sitemizden detayları öğrenebilir ve full izlemek için linke ulaşabilirsiniz.
Aşk Mantık İntikam Dizisinin 27. Bölümü ve Bölüm Özeti Hakkındaki Detayları İçeren Haberimiz İçin Tıklayınız...
Aşk Mantık İntikam Dizisi Oyuncu Kadrosu
Burcu Özberk
İlhan Şen
Burak Yörük
Melisa Döngel
Günay Karacaoğlu
Zeynep Kankonde
Süleyman Atanısev
Mehmet Korhan Fırat
Sevda Baş
Ceren Koç
Birgül Ulusoy
Tarık Şerbetçioğlu
Mehmet Yılmaz
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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