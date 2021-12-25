Aşk Mantık İntikam 27. bölüm full izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm tek parça izle!

Aşk Mantık İntikam 27. bölüm full izlemek isteyenler için kısa yol linkini haberin detay kısmına yerleştirdik. Peki ama Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde neler oldu? Bir sonraki bölümün fragmanları ya da ön izlemesi yayınlandı mı? İşte merak edilen Aşk Mantık İntikam dizisi 27. bölüm detayları...

Aşk Mantık İntikam 27. bölüm full izlemek isteyenler için kısa yol linkini haberin detay kısmına yerleştirdik. Peki ama Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde neler oldu? Bir sonraki bölümün fragmanları ya da ön izlemesi yayınlandı mı? İşte merak edilen Aşk Mantık İntikam dizisi 27. bölüm detayları...

Aşk Mantık İntikam 27. bölüm full izle

Ayaz'ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan'a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas'ı kaybetmemek için Ayaz'a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan'ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela'yı kullanmaktan çekinmez. Çınar'ın Ayaz'la birlikte kurduğu oyun Ozan'ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 27. Bölüm İçin TIKLAYINIZ...

Bir Önceki Bölüm Özeti

Ayaz'ın düğünde kardeş olduklarını söylemesiyle sarsılan Ozan, bu bilginin doğruluğundan hala şüphelidir. Esra bu yüzleşmeden daha fazla kaçamayacağını söyleyerek babasıyla görüşmesi konusunda Ozan'ı destekler. Sonunda babasının karşısına çıkan Ozan, yıllardır içini kemiren soruların cevaplarını alabilecek midir? Diğer yandan Ozan'ın boşanma kararını hazmedemeyen Çağla, türlü manevralarla Ozan'ı vazgeçirmeye çalışırken Ayaz da Ozan'ı her alanda köşeye sıkıştırmaya devam eder. Ozan ve Esra birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da içine düştükleri durumlar onları yan yana getirmektedir. Hiç beklemediği bir anda Ayaz'la karşı karşıya gelen Esra, Ayaz'ın kendisine yaptığı teklifle şok olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.