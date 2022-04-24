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Aşk Mantık İntikam 42. bölüm izle | Foc Tv Aşk Mantık İntikam son bölüm izle | Aşk Mantık İntikam final bölümü izle

Aşk Mantık İntikam 42. bölüm izle | Fox Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin final bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri duruma oldukça üzüldü. Peki ama Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde neler oldu? Aşk Mantık İntikam final bölümü izle...

24 Dakika Önce
2022-04-24 00:15:40
Aşk Mantık İntikam 42. bölüm izle | Foc Tv Aşk Mantık İntikam son bölüm izle | Aşk Mantık İntikam final bölümü izle

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin final bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri duruma oldukça üzüldü. Peki ama Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde neler oldu? Aşk Mantık İntikam final bölümü izle...

Aşk Mantık İntikam 42. bölüm konusu ne?

Ozan, Nazım ve Zümrüt'ün arasındaki yakınlığı kabul etmiyor, sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranıyordur. Esra bu durumu düzeltmek için aileyi ve Nazım'ı bir yemekte bir araya getirir. Bu yemek başka bir mutlu haberin daha alınmasına vesile olacaktır. Ozan, Esra'nın aslında içten içe bir düğünlerinin olmamasına üzüldüğünü öğrendiğinde ona unutulmaz bir sürpriz hazırlayacaktır.

Aşk Mantık İntikam neden final yapıyor?

Aşk Mantık İntikam dizisinin yapım şirketi No:9 Productions ve yayınlandığı kanal Fox TV'den final kararına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Fakat dizinin, düşen reytinler nedeniyle bittiğikonuşuluyor.

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