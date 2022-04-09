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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aşk Mantık İntikam 40. bölüm izle | Fox Tv Aşk Mantık İntikam yeni bölüm (40.bölüm) tek parça ful HD izle | Aşk Mantık İntikam ne zaman final yapıyor?

Aşk Mantık İntikam 40. bölüm izle | Fox Tv Aşk Mantık İntikam yeni bölüm (40.bölüm) tek parça ful HD izle | Aşk Mantık İntikam ne zaman final yapıyor?

Aşk Mantık İntikam 40. bölüm izle | Sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'ın sosyal medyada yapılan paylaşımları, dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Final kararı alan dizinin ne kadar süreceği merak konusu oldu. Peki ama Aşk Mantık İntikam dizisinin 40. bölümünde neler oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm izle...

23 Dakika Önce
2022-04-09 01:16:56
Aşk Mantık İntikam 40. bölüm izle | Fox Tv Aşk Mantık İntikam yeni bölüm (40.bölüm) tek parça ful HD izle | Aşk Mantık İntikam ne zaman final yapıyor?

Sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'ın sosyal medyada yapılan paylaşımları, dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Final kararı alan dizinin ne kadar süreceği merak konusu oldu. Peki ama Aşk Mantık İntikam dizisinin 40. bölümünde neler oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm izle...

Aşk Mantık İntikam 40. bölüm izle

Finale yaklaşan Aşk Mantık İntikam dizisinin 40. bölümü sevenleriyle buluştu. Diziyi tek parça olarak izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

AŞK MANTIK İNTİKAM 40. BÖLÜM LİNKİ...

Aşk Mantık İntikam 40. bölümde neler oldu?

Esra ve Ozan sonunda beraberdirler. Mutluluklarını bozmamak için tartışmamaya, kavga etmemeye karar verirler. Başarırlar da. Fakat bu durum ilişkilerinin dengesini bozar. Esra evliliklerinin bir rutine girdiğini fark edince bunu düzeltmeye karar verir. Aralarındaki ateşi geri getirecektir ama olaylar planladığı gibi gitmez. Ozan, Esra'yla gittiği yemeği mahvedince Esra, Zeyno ve Elif'le küçük bir direniş başlatır. Ozan ise Eko ve Musa ile karşı direniş başlatacaktır. Mahalleye sıçrayan olay ortamın iyice gerilmesine neden olur. Esra ve Ozan'ın arasındaki bu çatışma ateşlerini geri getirse de artık yeni bir sorunları vardır. Şirketi almak isteyen karanlık bir adam beklemedikleri bir anda hayatlarını alt üst eden bir hamle yapacaktır.

Aşk Mantık İntikam dizisi final mi yapıyor?

Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Aşk Mantık İntikam dizisinin final haberi doğru çıktı. Sevilen dizinin bu akşam yayınlanan bölümünden sonra sadece 3 bölüm daha çekilecek.

42. bölümde izleyicisine veda edecek olan Aşk Mantık İntikam dizisi, sevenlerini üzdü. .

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