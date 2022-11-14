Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm yok mu, bitti mi?
Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm izle | İlgiyle takip edilen ve ikinci sezona geçen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü merak uyandırdı. Fakat dizinin yeni bölümü, yayın akışında görülmedi. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm yok mu, bitti mi? İşte detaylar...
2022-11-14 18:44:06
Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm izle | İlgiyle takip edilen ve ikinci sezona geçen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü merak uyandırdı. Fakat dizinin yeni bölümü, yayın akışında görülmedi. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm yok mu, bitti mi? İşte detaylar...
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm yok mu, bitti mi?
Başrolünde yer alan Barış Arduç'un koronavirüse yakalanması ve karantina sürecine girmesi nedeniyle Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 36. bölümü yayınlanamadı. 14 Kasım günü ekranlara gelmesi beklenen dizinin yeni bölümü, haftaya ertelenmiş oldu.
Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm izle
Her hafta izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü henüz yayınlanmadı.
Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye hatunu kim canlandırıyor?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye hatunu Kayra Zabcı canlandırıyor. Genç oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekiyor.
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