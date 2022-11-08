Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölüm full izle | Büyük Selçuklu 36. bölümde neler oldu?

Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölüm full izle | Pazartesi akşamlarının reyting rekorlarını kıran Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Oldukça heyecanlı biten dizinin 3. bölüm fragmanları araştırılmaya başlandı. Peki ama 36 bölümde neler yaşandı? İşte detaylar..

Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölüm full izle | Pazartesi akşamlarının reyting rekorlarını kıran Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Oldukça heyecanlı biten dizinin 3. bölüm fragmanları araştırılmaya başlandı. Peki ama 36 bölümde neler yaşandı? İşte detaylar..

Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölüm full izle

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 35. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölüm özeti

Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için önceki gün asılanlardan birisinin yerine geçer. En kritik anda meydana çıkar. Avar'ın ipini keser, onu ölümden kurtarır fakat o sırada hastalığı iyice artmıştır. Alparslan o an yere yığılır kalır. Alparslan, Grigor'un eline mi düşecek yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı?

Avar'ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız'ı da ipten alabilecek mi? Devamı ve fazlası Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 35.bölümünde saklı, izlemek için yukarıda yer alan linke tıklayın...

Büyük Selçuklu 36. bölümde neler oldu?

Her pazartesi yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 36 bölümü fragmanı merak ediliyor. Fakat dizinin 36. bölümüne dair herhangi bir tanıtım ya da fragman yayınlanmadı.