Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm izle | Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm izle | Sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü merak edildi. İlgiyle takip edilen dizinin bu hafta 36. bölümü yayınlanacak. Peki Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm izle | Sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü merak edildi. İlgiyle takip edilen dizinin bu hafta 36. bölümü yayınlanacak. Peki Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm izle

Dizinin başrolünde yer alan Barış Arduç'un koronavirüse yakalanması nedeniyle bu hafta dizi yayınlanamayacak. 14 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanması beklenen 36. bölümün 21 Kasım Pazartesi yayınlanması bekleniyor.

Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için önceki gün asılanlardan birisinin yerine geçer. En kritik anda meydana çıkar. Avar'ın ipini keser, onu ölümden kurtarır fakat o sırada hastalığı iyice artmıştır.