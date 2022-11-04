Aldatmak 7. bölüm izle || ATV Aldatmak dizisi son bölüm izle youtube

Aldatmak 7. bölüm izle | ATV'nin dram türündeki dizisi Aldatmak, yeni bölümüyle ilgi gördü. Dizinin son bölümü, sevenleri için youtubeda da yayınlandı. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte Aldatmak dizisi son bölüm izleme ekranı...

Aldatmak 7. bölüm izle | ATV'nin dram türündeki dizisi Aldatmak, yeni bölümüyle ilgi gördü. Dizinin son bölümü, sevenleri için youtubeda da yayınlandı. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte Aldatmak dizisi son bölüm izleme ekranı...

Aldatmak 7. bölümde neler olacak?

Güzide, bir günde yerle bir olan hayatına yeniden başlamak için yeni bir adım atar.

Sevdiklerinin ondan gizledikleri ile yüzleşen Güzide, Tarık'ın ağır cümlelerinin ne kadar doğru olduğunu sorgular. Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar. Hemen Tarık'tan boşanmak için avukat tutar. Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye öyle ya da böyle kararlıdır.

Aldatmak 7.bölüm izle

Aldatmak dizisinin yeni bölümü olan 7. bölümünü tek parça halinde izlemek için TIKLAYINIZ...

Aldatmak kaç saat sürüyor?

Her perşembe akşamı yayınlanan Aldatmak dizisi, ATV ekranlarında ortalama 130 dakika kadar sürüyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.