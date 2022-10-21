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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aldatmak 5. bölüm izle | Aldatmak dizisi son bölüm izle full tek parça

Aldatmak 5. bölüm izle | Aldatmak dizisi son bölüm izle full tek parça

Aldatmak 5. bölüm izle | Aldatmak dizisi çok sevildi. ATV ekranlarında yayınlanan ve her hafta izleyicisiyle perşembe günü buluşan dizinin detaylarını derledik. Son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar ve Aldatmak dizisi son bölüm izleme ekranı...

20 Saat Önce
2022-10-21 14:18:44
Aldatmak 5. bölüm izle | Aldatmak dizisi son bölüm izle full tek parça

Aldatmak 5. bölüm izle | Aldatmak dizisi çok sevildi. ATV ekranlarında yayınlanan ve her hafta izleyicisiyle perşembe günü buluşan dizinin detaylarını derledik. Son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar ve Aldatmak dizisi son bölüm izleme ekranı...

Aldatmak 5. bölüm izle

Sevilen dizi Aldatmak yeni bölümünü izlemek için linke tıklayınız. ALDATMAK DİZİSİ 5. BÖLÜM LİNKİ...

Aldatmak 5. bölüm konusu

Her perşembe yayınlanan Aldatmak dizisinin bu haftaki konusu;

Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.

Bugünün dizilerine aşağıdan ulaşabilirsinzi.

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