Aldatmak 3. bölüm izle - Aldatmak dizisi son bölüm (3.bölüm) tek parça kesintisiz izle

Aldatmak 3. bölüm izle - ATV ekranlarında her perşembe yayınlanan Aldatmak dizisinin yeni bölümü dikkat çekti. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Sorunun yanıtı için Aldatmak dizisi son bölüm (3.bölüm) tek parça kesintisiz izle!

Aldatmak 3. bölüm izle - ATV ekranlarında her perşembe yayınlanan Aldatmak dizisinin yeni bölümü dikkat çekti. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Sorunun yanıtı için Aldatmak dizisi son bölüm (3.bölüm) tek parça kesintisiz izle!

Aldatmak 3. bölüm izle

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin 3. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Yeşim'in gözünü yeniden boyamayı başaran Tarık, Güzide'yi kritik bir seçim yapmak zorunda bırakacaktır. Bir hakim olarak her konuda adalet yargısına çok güvenen Güzide, söz konusu ailesi olduğunda soğukkanlı davranabilecek midir? Sorunun yanıtı ve daha fazlası, Aldatmak dizisinin 3. bölümünde...

Vahide Perçin kimdir?

Vahide Perçin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 13 Haziran 1965 yılında Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımıdır. Perçin, lisede grafik okudu ve daha sonra İktisat Fakültesine girdi. Aklı bu bölümler dışında, oyunculuktaydı.

Sınavlarına girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği, hocası Özdemir Nutku'dan aldı. Mezun olduktan sonra Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.