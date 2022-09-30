Aldatmak 2. bölüm izle - ATV Aldatmak yeni bölüm izle tek parça full HD

Aldatmak 2. bölüm izle - ATV ekranlarında yeni başlayan proje Aldatmak, izleyicisinden tam not aldı. Peki ama 2. bölüm yayınlandı mı? Aldatmak dizisinin ikinci bölümünde neler oldu? Aldatmak yeni bölüm izle tek parça full HD.

Aldatmak 2. bölüm izle - ATV ekranlarında yeni başlayan proje Aldatmak, izleyicisinden tam not aldı. Peki ama 2. bölüm yayınlandı mı? Aldatmak dizisinin ikinci bölümünde neler oldu? Aldatmak yeni bölüm izle tek parça full HD.

Aldatmak 2. bölüm izle

İkinci bölümüyle sevilen Aldatmak dizisinin 2.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Aldatmak 2. bölüm konusu

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke eder. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışır. Güzide aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkar. Tarık'tan göremediği desteği de eski bir dostundan görür.

Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'un suçlu görünmesine neden olur. Büyük bir aileden gelen Tim, gerçekler ortaya çıkmadan önce yurt dışına kaçabilmek için uğraşır. .