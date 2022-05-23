Adı Sevgi 11. bölüm izle | Adı Sevgi final bölüm tek parça full HD izle

Adı Sevgi 11. bölüm izle | Final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Adı Sevgi'nin 11. bölümü merak ediliyor. Peki son bölümde neler yaşandı? Adı Sevgi final bölüm tek parça full HD izle...

Final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Adı Sevgi'nin 11. bölümü merak ediliyor. Peki son bölümde neler yaşandı? Adı Sevgi final bölüm tek parça full HD izle...

Adı Sevgi 11. bölüm izle

Adı Sevgi dizisinin final bölümü olan 11. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Final bölüm özeti

Elif ve Belkıs'a Macide'nin hazırladığı tuzak, Emir'in gelecekle ilgili kararlarını belirginleştirir. Emir, Elif'e evlenme teklif etmeyi düşünürken evde büyük bir kriz patlak verir. Doğukan'la görüşülmesine izin verilmeyen Esma, evi terk edip Elif'e sığınır. Volkan ve Macide ise Ekrem'in "isimsiz" oğlunun kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak Ekrem'in dönüşü büyük sırrı ortaya çıkarır.

Gülendam'ın hala Volkan'la işbirliği yaptığı anlaşılınca, Zeynep'in yurtdışına gitmesine karar verilir. Zeynep mutlu bir geleceğe kavuşurken Volkan zorlu bir kararın eşiğine gelir. Bir yandan babasıyla yıllara dayanan hesaplaşması Doğukan üzerinde kendini gösterirken, diğer yandan Zeynep'in gidişi onu köşeye sıkıştırmıştır. Elif ve Emir'in verdiği savaş sonucunda; Volkan ve ailesinin yarattığı etki sona erecek ve kasabadaki herkesin hayatı tekrar şekillenecektir…