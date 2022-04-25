Ası Sevgi 7. bölüm izle | ATV Adı Sevgi yeni bölüm izle | Adı Sevgi dizisi son bölüm (3.bölüm) izle

Ası Sevgi 7. bölüm izle | ATV ekranlarında izleyicisiyle her pazar buluşan Adı Sevgi, yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Peki ama Adı Sevgi son bölümde neler yaşandı? Adı Sevgi 7. bölüm tek parça izle...

ATV ekranlarında izleyicisiyle her pazar buluşan Adı Sevgi, yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Peki ama Adı Sevgi son bölümde neler yaşandı? Adı Sevgi 7. bölüm tek parça izle...

Adı Sevgi 7. bölüm izle

Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü olan 7. bölümü tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacak.

ADI SEVGİ 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Adı Sevgi 7. bölüm özet

Zahit'in geçirdiği kaza ve Elif'in ortadan kaybolması; Emir'i çileden çıkarır. Emir saldırılardan dolayı Ekrem'i suçlarken Volkan ve Macide, Elif'in yokluğunda Zeynep'e karşı gittikçe acımasızlaşırlar. Zeynep ve Elif birbirlerinden uzakta olsalar da çaresiz bir tutsaklığı paylaşırlar.

Bu arada kandırıldığını düşünen Esma, Doğukan'ı rezil etmeye kararlıdır ancak Doğukan'ın bütün okulun önündeki aşk itirafı kafasını karıştırır. Fidan onları bir araya getirmeye çalışırken Esma ile arası açılır.

Emir'in bütün engelleri aşıp Elif'e ulaşması ikisinin de duygularını açığa çıkaran bir yakınlaşmaya neden olurken, Zeynep'in uğradığı kötü muameleyle verdiği yaşam savaşı herkesin hayatını tehlikeye atacak daha büyük bir savaşı başlatır. .