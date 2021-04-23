Diyarbakır'ın yarım asırdır kapalı olan tarihi 'Fetih Kapısı' açıldı

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, restorasyonun ardından açılan 'Fetih Kapısı' ve kazılarda ortaya çıkan Roma yolunda incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Amida Höyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ile devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

Daha sonra restorasyonun ardından açılışı yapılan Fetih Kapısı'nda incelemelerde bulunan Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, Sur ilçesinin 12 bin 500 yıldır kesintisiz insan yaşamının devam ettiği önemli bir yer olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Roma, Bizans, Emeviler, Abbasiler gibi 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Karaloğlu, surların dirilişi kapsamında son 7-8 aydır önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Temizliğini yaptıkları burçlardan tonlarca toprak ve çöp çıkardıklarını aktaran Karaloğlu, birinci ve ikinci etap restorasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Üçüncü etap ihale aşamasına geçtiklerini ifade eden Karaloğlu, şöyle dedi:

"Dağkapı meydanındaki 1, 2, 5,7 ve 8 numaralı burçları içine alacak üçüncü etap restorasyon ihalemiz konusunda da Elektronik Kamu Alımları Platformuna girdik ve ihale günümüz belli. İnşallah üçüncü ihalemizi de yakında yapıp Dağkapı bölgesindeki burçlarda da restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Keçi Burcu'nun etrafında peyzaj ihalesi yaparken gördük ki o bölgedeki surlarda da çok önemli deformasyon var, orada çalışmamız devam ediyor."

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğinde Amida Höyük'te önemli kazı çalışması yapıldığını dile getiren Kaaraloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak kazıya destek verdiklerini anlatarak, şöyle dedi:

"Kazdıkça sur içi bize sürpriz vermeye devam ediyor. Amida Höyük ile kalenin surları arasında tarihi 2 bin yıllık Roma yolu ortaya çıkarıldı. Geçen hafta şehrin Fetih Kapısı olarak bilinen ve 1970'li yıllardan bugüne kapalı olan kapıyı açma kararı aldık. Çünkü bu bölge artık çok önemli bir bölge haline geliyor. Sur içinde yeni bir kültür rotası ortaya çıkıyor. Fetih Kapısı'ndan İçkale'ye girerek Roma yolundan Saraykapı'ya, Hazreti Süleyman Camisi ve medfun 27 sahabe türbemizi ziyaret ettikten sonra İçkale'den sur içine, Kurşunlu Cami Meydanına geçebilecek. Böylelikle yeni bir kültür rotası da oluşacak. Diyarbakır'da tarihe, kültüre, tarihi eserlerimizin restorasyonuna verdiğimiz önem devam edecek."

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle surlardaki restorasyon çalışmalarının devam edeceğini anlatan Karaloğlu, surların insanlığın ortak kültürel mirası olduğunu sözlerine ekledi.

AA

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