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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Bugüne kadar 25 ailenin evladına kavuştuğu oturma eylemine ailelerin katılımı da sürüyor. Yemlihan Arul 7 yıl önce Muş'un Bulanık ilçesinde kaçırılan kardeşi Mustafa Arul için eyleme katıldı. 2014 yılı içerisinde Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen bir eğlence etkinliğine minibüs ile gittiğini, ancak geri dönmediğini belirten Yemlihan Arul, 'Benim kardeşinin okur-yazar olmadığı gibi, akıl sağlığı da tam değildi. Kandırılmaya müsait biriydi. Bu sebeple terör örgütü örgüt mensuplarınca kandırıldı. Kardeşim Mustafa'dan o günden sonra da bir daha haber alamadık. Kayıp başvurusunda bulunduk bir sonuca ulaşamadık. Terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürülen kardeşimi geri getirmek için eyleme katıldım. Kardeşimi alana kadar bu eylemi sürdürmeye kararlıyız' ifadelerini kullandı.

2021-06-17 16:55:33
Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

Dolmabahçe Sarayı'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan 119 yıllık tarihi halı Milli Saraylar'a bağlı İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale'de restore ediliyor. 124 metrekare ve yaklaşık 1 ton ağırlığında olan tarihi halının restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı.
Manş'ı yüzerek geçti, sırada ABD parkuru var

Manş'ı yüzerek geçti, sırada ABD parkuru var

İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek aşmayı başaran Türk sporcu Bengisu Avcı, şimdi de ABD'deki iki zorlu parkur olan 'Catalina Kanalı' ve 'Manhattan Adası'nı geçmek için çalışıyor. Henüz 6 yaşındayken tanıştığı yüzme sporuna tutkuyla bağlanan, 2011'de Açık Su Milli Takımı'na giren, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden 25 yaşındaki Bengisu Avcı, 3 Ağustos 2018'de İngiltere ve Fransa arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi etabını 11 saat 29 dakika ile geçerek daha önce 1979'da aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bıraktı.
Sel suyuna kapılan aracın sürüklenme anı

Sel suyuna kapılan aracın sürüklenme anı

Samsun'da sel suyuna kapılan aracın sürüklendiği anlar kaydedildi
Fatih Tezcan: Kadir Topbaş yazısını çöpe atmam için 20-30 milyon lira teklif ettiler

Fatih Tezcan: Kadir Topbaş yazısını çöpe atmam için 20-30 milyon lira teklif ettiler

Gazeteci Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda “Kadir Topbaş” yazısı, Sedat Peker iddiaları ve birçok konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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