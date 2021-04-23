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DİTİB camisinden 60 yaş üstündekilere ramazan sepeti

Almanya’nın Hessen eyaletinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Waechtersbach Merkez Camisi, 60 yaş üstü üyelerine içinde iftarlık bulunan ‘ramazan sepeti’ dağıttı.

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23.04.2021 15:56:20
DİTİB camisinden 60 yaş üstündekilere ramazan sepeti

DİTİB Waechtersbach Merkez Camisi Derneği Başkanı Hakan Akbulut, Kovid-19 salgınından en çok 60 yaş üstünün etkilendiğini ifade ederek, ramazan ayında hazırladıkları sepetlerle büyüklerin gönüllerine dokunmak istediklerini söyledi.

Ramazan ayının atmosferini daha iyi yaşatmak için 100'den fazla evi ziyaret ettiklerini aktaran Akbulut, “Güzel bir ramazan sepeti hazırlayıp yaşlılarımızın kapılarını tek tek çaldık, onları ziyaret ederek gönüllerini almaya çalıştık. Aynı zamanda uzun süredir tedavi gören ve camimize gelemeyen hastalarımızı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Diğer yandan yakınlarını kaybeden cemiyet üyelerimize de taziyelerimizi yineledik ve geride kalanlarına sağlık, sıhhat ve afiyetler temennisinde bulunduk” dedi.

Evleri ziyaret edilenler, bu hassasiyetten duydukları memnuniyeti dile getirerek cami yetkililerine teşekkür etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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