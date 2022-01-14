SHIB (Shiba Inu) nedir? SHIB nedir nasıl çalışır?

SHIB alt coini en popüler coinler arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok kişi arama motorlarında SHIB hakkında araştırma yapıyor. Peki, SHIB nedir ve amacı nedir?

Kripto paralar günümüzde altın dolar gibi yatırım aracı olarak görülmekte. Kripto paralara yatırım yapmak isteyen kişiler kazançlı bir yatırım için kripto paralarının özelliklerini avantajlarını araştırmakta. En çok bilinen alt coinlerden olan SHIB'de çoğu insan tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

SHIB nedir ve kim tarafından geliştirildi?

Shiba Inu, ismini logosunda bulunan köpek türünden almıştır. Shiba Inu, 1 Ağustos 2020 tarihinde Ryoshi takma adıyla anonim olarak geliştirilmiştir. Elon Musk ve Vitalik Buterin gibi kişilerin röportajları ve tweetleri ile ilişkilendirilmiş coinin sevimli etkisi sayesinde hızla bir değer kazanmıştır. Shiba Inu, Doge Kıller olarak da bilinir. Shiba Inu SHIB tokenı, Baby Dogecoin (BabyDoge), Dogecoin (DOGE), JINDO INU (JIND), Alaska Inu (LAS) ve Alaskan Malamute Token (LASM) dahil olmak üzere köpek temalı kripto para birimlerinin bir parçası olarak bilinmektedir. Bu daha düşük değerli tokenler, Dogecoin furyasını kaçıran yatırımcıları 0.0002'den yaklaşık 0.75 ABD Dolar'ına çekmiştir. Şu anda yaklaşık 400 trilyon Shiba Token dolaşımdadır ve Haziran 2021 itibarıyla 28 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir. Ryoshi, Shiba Inu topluluğunun yaratılmasına benzersiz bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. “Kolektif merkeziyetsizleşmenin gücüyle, merkezi bir ekibin yaratabileceğinden daha güçlü bir şey inşa edebileceğimize inanıyoruz. Topluluk tarafından işletilen bir token, ona amaç veren birleşik bireyler olmadan bir hiçtir.” şeklinde de belirtmiştir. Ryoshi ayrıca toplam arzın %50'sini Vitalik Buterin'in cüzdanına göndermeyi tercih etmiş ve “Toplam arzın %50'den fazlasını Vitalik'e gönderdik. Hassas bir nokta olmadan büyüme olmaz, Buterin bizi hırpalamadığı sürece Shiba Inu büyüyecektir ve hayatta kalacaktır.” şeklinde açıklamıştır.

Shiba Inu, topluluk odaklı bir DeFi ekosistemi olmasına ve kayıtlı bir dijital para birimi olmamasına rağmen, Shiba Inu ekibi kripto para dünyasında hükümet yasakları olan bölgelerdeki vatandaşların, bireylerin bölgelerindeki düzenlemelere uyumu sağlayamayacağı için satın almamalarını tavsiye etmektedir.

SHIB nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.