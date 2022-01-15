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Kuzey Koreli hackerlar, 2021 yılında 400 milyon dolarlık kripto para çaldı

Blockchain analiz firması Chainalysis tarafından açıklanan verilere göre Kuzey Koreli hackerlar 2021 yılında 400 milyon dolarlık kripto para çaldılar.

34 Dakika Önce
2022-01-15 10:03:04
Kuzey Koreli hackerlar, 2021 yılında 400 milyon dolarlık kripto para çaldı

Daha öncesinde çeşitli iddialarla gündeme gelen Kuzey Koreli hackerlar için ilginç bir veri ortaya çıktı. Blockchain analiz firması Chainalysis tarafından açıklanan verilere göre Kuzey Koreli hackerlar 2021 yılında 400 milyon dolarlık kripto para çaldılar. Bunun en az 7 farklı kripto para platformundan çalınan varlıklar olduğu belirtilirken 2022 yılında da devam etmesi bekleniyor.

Kuzey Koreli Hackerlar Borsalara Saldırıyor!

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Chainalysis tarafından açıklanan verilerde 2017 yılından başlayarak bu zamana kadar Kuzey Koreli hackerlar tarafından çalınan varlıklar yer alıyor. Buna göre bilgisayar korsanlarının en fazla 2018 yılında 500 milyon dolarlık bir varlığı çaldıkları görülmekte.

Kuzey Kore hükümeti tarafından da desteklenen bilgisayar korsanlarının ele geçirdiği varlıklar için aklama çalışmaları devam ediyor. Çeşitli yollarla bu parayı yasallaştırmaya çalışan Kuzey Kore'nin nükleer silah programlarını finanse etmek, füze testleri ve ülke ekonomisi için bu saldırıları düzenlediği düşünülmekte.

Geçtiğimiz yıl çalınan 400 milyon doların %20'si Bitcoin olurken %22'si ERC-20 token birimleri oldu. Son olarak kalan %58'lik kısmın ise Ethereum (ETH) tarafından oluşturulduğu aktarıldı.

Kaynak: haberkoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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