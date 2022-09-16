Kripto para madenciliği nedir? Kripto para madenciliği kazançlı mı?

Kripto para madenciliği geçtiğimiz yılların en dikkat çeken en çok kazandıran meslek gruplarından biriydi. Kripto piyasasının yeni gerçekleri bu piyasayı neredeyse mahvetti. Ethereum Merge güncellemesi ile birlikte kripto paralarda yaşanan gerilim madencilik zafiyetini giderek artırabilir. Peki kriptolar için çok önemli olan kripto para madenciliği ne anlama geliyor?

Madencilik, Bitcoin gibi iş kanıtı ağlarının güvenliğinin sağlandığı süreçtir. Özünde madencilik, ağdaki işlemlerin durumu hakkında merkezi olmayan bir fikir birliğinin oluşturulmasıdır.

Geleneksel bankacılık sisteminde, itibari para birimi finansal kurumlar ve devlet kurumları tarafından basılır ve dağıtılır. Ancak çoğu kripto para birimi için yeni madeni paraların basımı merkezi kuruluşların elinde değildir. Bunun yerine, temel protokol tarafından belirlenen önceden tanımlanmış kuralları izleyen madencilik süreci yoluyla yeni kripto para birimleri oluşturulur. Protokol, birincil kuralların ne olduğunu tanımlarken, sözde konsensüs algoritmaları, bu kuralların nasıl takip edildiğini açıklar (örneğin, işlemleri doğrularken).

Bitcoin madenciliği kazançlı mı?

Bitcoin'i örnek alarak, madencilik sürecine dahil olan katılımcılara madencilik düğümleri (veya sadece madenciler) denir ve blok zinciri ağının güvenliğinde önemli bir rol oynar. Bir madencinin görevi, depolama havuzundan onaylanmamış işlemleri toplamak ve bunları doğrulamaya çalıştığı bir aday blok halinde düzenlemektir. Bir madenci bir blok oluşturduğunda, blok ödülünü kendilerine gönderdikleri bir işlem içerir. Bu işleme Coinbase işlemi denir ve genellikle bir bloğa kaydedilen ilk işlemdir.

Onaylanmayan işlemler listesi oluşturulduktan sonra her bir işlem hashlenir ve çıktıları çiftler halinde düzenlenir. Bu çiftler daha sonra hacklenir, bu da yine çiftler halinde düzenlenen ve tekrar hacklenen yeni çıktılarla sonuçlanır. İşlem, karma veya Merkel ağacı adı verilen tek bir karma üretilene kadar tekrarlanır.

Kripto para madenciliği kazançlı mı?

Kripto paralarda madencilik işlemleri geçtiğimiz yılın neredeyse tamamında ciddi kazançlar elde edilmesine fırsat tanımıştı. Fakat önce enerji krizi ihtimali nedeniyle Çin, daha sonrasında birkaç Avrupa ülkesi ve Kırgızistan gibi ülkelerin madencilik faliyetlerini yasakladıktan sonra kripto para madenciliği ciddi zarar görmüştü. Fakat bu duruma çare olarak ABD, kripto para madencilerini belli eyaletlerine davet etti. Bu davetin ardından kripto paralarda yaşanan madencilik krizi büyük ölçüde çözüme ulaşmıştı.

Bu olayların atlatıldığı düşünülen bir dönemde Elon Musk'ın açıklamaları ile birlikte yeniden kripto para piyasası alt üst olmuş ve Bitcoin madenciliğini çevresel endişelerden kaynaklı olarak ciddi ciddi eleştirmişti. Bu konuda kaygılarının biraz olsan azalması ile birlikte yeniden bir artışa geçen madencilik endeksi son olarak Ethereum Merge ile birlikte yeniden darbe yemiş ve ''temiz kripto'' sloganı ile madenciliğe karşı darbe vurmuştur.

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