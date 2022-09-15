Ethereum neden düşüyor? İşte nedeni...

'Birleşmenin' başarılı bir şekilde sonuçlanması, yatırımcılar arasında havada sadece kısa bir sıçramaya neden oldu. Ticaretin son birkaç saatinde, kripto pazarında Ethereum'u (ETH) aşağı baskılayan yeni bir satış başladı.

Birleşmenin sona ermesinden hemen sonra, ether fiyatı ilk yükseliş tepkisiyle önceki günün en yüksek seviyesi olan 1.655 dolara yükseldi ve yatay dirençten kurtulmaya çalıştı. Bu fiyat seviyesinden başlayarak, ether fiyatı işlemin son birkaç dakikasında önceki haftanın en düşük seviyesi olan 1.493 dolara kaydı ve bu desteği kırma tehdidinde bulunuyor. Haberin yapıldığı saatlerde, ether fiyatı bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 10 daha düşük.

Ethereum fiyat fiyat analizi

Ethereum: 1.492 dolar(önceki hafta: 1.716 dolar)

Ethereum yakın vadeli dirençler/hedefler: 1.560 dolar, 1.655 dolar, 1.723 dolar, 1.776 dolar, 1.825 dolar, 1.909 dolar, 2.013 dolar, 2.089 dolar, 2.164 dolar, 2.305 dolar, 2.448 dolar/ 2.485 dolar, 2.733 dolar

Ethereum kısa vadeli destekler: 1.493 dolar, 1.477/1.425 dolar, 1.357 dolar, 1.320/1.238 dolar, 1.121 dolar, 1.063 dolar, 992 dolar, 935 dolar, 882 dolar, 720 dolar,663/634 dolar, 531/489 dolar

Ethereum yorum ve hedef fiyatı

Bekleyiş nihayet sona erdi! 15 Eylül Perşembe sabahın erken saatlerinde, Ethereum blok zincirinin İş Kanıtı'ndan (POW) Hisse Kanıtı'na (POS) dönüştürülmesi, kripto para birimine giren “Birleştirme” olarak başarıyla uygulandı. Başlangıçta, yatırımcılar tarafından bu tarihi olayın ikinci en büyük kripto para biriminin fiyat gelişimini etkileyip etkilemeyeceği ve ne kadar etkileyeceği konusunda birçok spekülasyon ve teori vardı. Şimdiki POS tabanlı Ethereum blok zincirine yapılan güncellemeden yaklaşık sekiz saat sonra, ayıların bir “gerçeği sat” hareketi başlatmak için klasik ABD borsalarından gelen bir dürtüye güvendiği görülebilir. Ayı kampı, eter fiyatı üzerindeki kaldıraçlı bahislerin tarihsel olarak olumsuz "finansman oranları" pozitif bölgeye dönene kadar satışlarıyla bekledi. Bu veri, en yüksek hacimli kripto borsası olan Binance'de fonlama oranlarına dayanmaktadır.

Ethereum zayıflığı piyasa için bir yüktür

Nasdaq teknoloji endeksinin öğleden sonra saatlerinde yenilenen fiyat zayıflığı, ikinci en büyük kripto para birimi için yine önemli bir fiyat düzeltmesine neden oldu. ABD Dolar Endeksi (DXY) de son birkaç işlem gününde hafif bir fiyat konsolidasyonu gösterse de, bu aslında kripto piyasası üzerinde olumlu bir etki yarattı, Bitcoin (BTC), Ethereum fiyatları öncelikli olarak görünmeye devam ediyor. Kısa vadede, Ethereum, ticaretin son birkaç ayındaki güçlü performansın ardından nefessiz kalmış gibi görünüyor. Ethereum, 1.425 dolar alanında alt tarafta iyi desteklense de, önceki ayın en düşük seviyesinin altına düşmesi, grafik resmini giderek daha fazla bulanıklaştıracaktır.

Ethereum yeniden yükselecek mi?

Son birkaç saatteki satış, 4 saatlik grafiğin RSI'sinin aşırı satım durumuna dönmesine neden oldu. Öte yandan, MACD şimdi bu zaman biriminde yeni bir satış sinyali üretti. Bununla birlikte, günlük grafikteki hem RSI hem de MACD göstergeleri de yeni kısa sinyaller oluşturduğundan, alıcı tarafının 1.776 dolarda son zirveye tırmanması giderek zorlaşıyor. Ethereum fiyatı günlük kapanış fiyatından 1.425 doların altına düşerse, trendin 1.357 dolara kadar gerileme ihtimali doğmaktadır.

Timetürk/Cem Arslan .