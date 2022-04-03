Bitlo kolay bir kullanım sağlayan pratik arayüzü, üst düzey güvenlik altyapısı sayesinde başta Bitcoin, Tether, Litecoin veya Ethereum gibi piyasada bilinen kripto paraları 7/24 saat canlı destek hattı ve bankalardan minimum yatırma ve çekme tutarı olmadan alım satım yapılan kripto para borsasıdır.

Kripto para yatırımı yapacak olan kişler genel olarak kripto paralar ile ilgili olarak internet üzerinde çeşitli mecralarda araştırma yapmaktadır. Bu araştırmalar esnasında yatırımcılar kafalarında yer alan birçok soruya da yanıt ararlar. Yatırım yapacak oldukları borsanın hangi tür özelliklere sahip olduğu ile ilgili çeşitli bilgi edinmek isterler. Aksi takdirde yanlış kararlar neticesinde yatırımlarında ciddi kayıplar olabilir. Bu yazımızda hem Bitlo'yla alakalı güvenilirlik, komisyon oranları, merkezinin nerde olduğu ve kime ait olduğu gibi boruların cevaplarına ulaşacaksınız hem de onlarca site dolaşmaya ihtiyacınız kalmayacak.

Bitlo borsası güvenilir mi?

Öncelikle Bitlo, genel olarak güvenilir olarak nitelendirilebilecek kripto para borsaları arasında yer almaktadır. Bitlo kullanıcıları tarafından yapılan yorumlara hızlıca göz attığımızda, kripto para alım ve satım işlemlerini kolay ve güvenilir şekilde gerçekleştirebildiğiniz görülebilir. Bu yorumlar dikkate alındığında siz de Bitlo kripto para borsasından hızlı ve güvenli bir şekilde borsa hizmeti alabileceğiniz söylenebilir. Ayrıca Bitlo borsası tarafından söylenene göre kripto para borsalarına ilk kez giren ya da yatırımları olan kişiler, Bitlo borsasındaki piyasalara dair grafikler ile birlikte hızlı, güvenli ve 7/24 saat tüm borsa işlemlerini gerçekleştirebilir.

Peki Bitlo güvenilir mi? sorusunun yanıtı ilk kez yatırım yapacak birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Bitlo kolay bir kullanım sağlayan pratik arayüzü, üst düzey güvenlik altyapısı sayesinde piyasada başta Bitcoin, Tether, Litecoin veya Ethereum gibi piyasada bilinen kripto paraları 7/24 saat canlı destek hattıyla ve bankalar üzerinden minimum yatırma ve çekme tutarı olmadan alım satım imkanı olduğu söylenebilir.

Bitlo borsasının komisyon oranları nedir?

Bitlo'daki komisyon oranlarını incelediğimizde, piyasa fiyatından bir emir girdiğinizde ve bu emir hemen gerçekleşmiş ise piyasa alıcı olarak kabul edilirsiniz. Piyasa alıcı olarak %0,35-%0,01 oranları arasında bir komisyon ödemesi yaparsınız. Eğer vermiş olduğunuz emir hemen gerçekleşmez ve emir tahtasında yerini alırsa, piyasa yapıcı olarak kabul edilirisiniz. Piyasa yapıcı olarak işleminiz gerçekleştiğinde aylık hacminiz doğrultusunda ya hiç komisyon ödemezsiniz veya en fazla %0,35 komisyon ödersiniz. Piyasa fiyatından bir emir girdiğinizde, emrinizin bir kısmı hemen gerçekleşir ve diğer kısmı emir tablosuna eklenirse hemen gerçekleşen için piyasa alıcı sonra gerçekleşen için piyasa yapıcı komisyonu ödersiniz.

Bitlo hangi ülkenin?

Türkiye'nin dijital varlık platformları arasında yer alan Bitlo kripto borsasın sistemleri Türkiye'de bulunuyor ve yerli bir kuruluştur. Bu anlamda yerli olması ile dijital varlıkların çok daha sağlıklı bir şekilde korunmasına da destek sağlamaktadır. Ayrıca Bitlo, Türkiye haricinde dünya üzerindeki birçok ülkede de kripto para alım ve satım hizmetleri vermektedir.

Bitlo borsasının sahibi kim? Kime ait? Ne zaman kuruldu?

Temelleri Hakan Baş ve Mustafa Alpay tarafından 2017 yılında atılan Bitlo kripto borsası, 2018 Şubat ayında üye alımına başladı. 2018 Haziran ayında da kripto para alım ve satım işlemlerini kullanıcılarına açmıştır.

Bitlo borsası yasal mı?

Bitlo platformu Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal düzenlemelerine bağlı bir anonim şirketidir. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlıdır ve Maliye Bakanlığı'nın vergi denetimi altında bulunuyor. Bitlo ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'nun düzenlemelerini dikkate alınıyor ve suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda azami önem gösteriyor.

Bitlo'ya en az ne kadar para yatılır? En üst çekme limiti nedir?

Bitlo kripto borsasına banka hesapları üzerinden para yatırma işlemleri adına herhangi bir alt sınır yer almaz. Ancak gün içinde en fazla 2 milyon TL kadar çekebilirsiniz. Ancak kripto para alımları için minimum bir sınır olmasından ötürü, almak istediğiniz kripto paranın minimum limitine kontrol ederek buna alt limite göre bir para yatırma işlemi yapmanız gerekir. Ayrıca Bitlo üzerinden para çekme ve para yatırma işlemleri ücretsizdir. .