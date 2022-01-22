Bitcoin ve kripto paralar için kara gün

ABD'de tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş yatırımcıların riskli kabul edilen varlıklardan kaçmasına yol açtı. Kripto para piyasasının lideri Bitcoin 35 bin 440 doları görerek yaklaşık 6 ayın en düşük düzeyini gördü.

ABD'de artan tahvil faizleri ve Rusya'da gündeme gelen kripto para yasağı kripta para piyasasının lideri Bitcoin'de tarihi bir kayba yol açtı.

10 Kasım tarihinde gördüğü 69 bin dolar tarihi zirvesinin ardından Bitcoin 35 bin 440 dolara kadar çekilirken, kayıp yüzde 48'i buldu.

Bitcoin saat 10:36 itibarı ile 35 bin 346 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Bununla beraber, diğer ikinci büyük kripto para Ethereum (ETH) ise 2 bin 403 dolara kadar çekildi.

Ethereum, şu dakikalarda yüzde 9,58 oranında düşüşle 2 bin 464 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek 1,83 trilyon dolara kadar geriledi.

RUSYA'NIN YASAKLAMA ÖNERİSİ

Rusya Merkez Bankası'nın kripto paraları yasaklama önerisinin ardından kripto para piyasasındaki satışlar daha sert oldu.

Benzer saatlerde borsalarda düşüşler kaydedildi.

FED'İN ETKİSİ

ABD borsalarının yüzde 1'den fazla düşüş kaydetmesiyle birlikte kripto para birimlerinde de geri çekilme hızlandı. Son zamanlarda hisse piyasaları ile kripto para birimleri arasında doğru orantılı bir seyir gözleniyor.

Bazı yatırımcılar 26 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi kripto paralardaki düşüşü bir alım fırsatı olarak görürken, bazılarına göre ise piyasada geri çekilme devam edecek. .