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TIMETURK / DİJİTAL PARA / ABD'li analistler: Bitcoin’in yükselmesinin arkasında Türk Lirası'nın değer kazanması var

ABD'li analistler: Bitcoin’in yükselmesinin arkasında Türk Lirası'nın değer kazanması var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gece döviz kuru ile ilgili yeni önlemleri açıklamasından sonra Bitcoin (BTC) fiyatı %5'in üzerinde değer kazandı ve 49.294 dolara yükseldi. ABD’li analistler bu rallinin arkasında Türk lirasının değer kazanmasının olduğunu söyledi.

25 Dakika Önce
2021-12-22 11:15:58
ABD'li analistler: Bitcoin’in yükselmesinin arkasında Türk Lirası'nın değer kazanması var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam tüketiciyi korumak ve TL'ye yatırımcı çekmek için yeni önlemler duyurmasından sonra lider kripto para Bitcoin de (BTC) %5'in üzerinde değer kazandı. ABD'li analistler ise bu rallinin arkasında Türk lirasının değer kazanmasının olduğunu söyledi.

Türk lirası önceki gece ABD doları karşısında % 40'a yakın değer kazandı ve hâlâ da değer kazanmaya devam ediyor. Şu anda 1 TL 12.375 dolara denk geliyor. Önceki gece başlayan hareket Türkiye'de 1 doların tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18.36 TL'ye çıkmasından sonra gerçekleşti.

Bu hareket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüketicileri korumak ve Türk lirası yatırımcılarını çekmek için kapsamlı önlemleri açıklamasıyla geldi. USD/TRY daha önce, son iki aydır sürekli olarak yükseliyor ve tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 Eylül ayında kripto para birimlerine karşı çıktı ve Türkiye'nin sektörle “savaşta” olduğunu ilan etmişti. Önceki akşamki Türk lirasının değer kazanması ile lider kripto para birimi BTC %5 değer kazandı, altcoinler de benzer bir şekilde yükseldi.

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ABD'li ünlü Michael van de Poppe, kripto paralar ve TL arasındaki korelasyona dikkat çeken analistlerden biri oldu. Analist Poppe, Twitter'da “BTC bugün güzel bir şekilde yükseldi, Ethereum daha güzel bir şekilde yükseldi. Bu yükselişin arkasındaki neden? Türk Lirası güçlü bir şekilde değer kazandı.” dedi.

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Michael van de Poppe ilerleyen Twitter gönderilerinden birinde, “Gün içinde spot fiyat hareketiyle bu korelasyonun bitmesi muhtemeldir.” diye belirtti. BTC hakkında ise; “Burada ne kadar uzun kalırsak, duygu o kadar hızlı değişir.” dedi.

Ekonomist Timoty Ash ise, Twitter'daki takipçilerine “Türkiye - Ne ülke ama!. Büyük bir ekonomik deney.” yazarak Türk lirasındaki ani değişim hakkında yorumda bulundu.

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Dünyadan tepkiler

Fransız LeFigaro Gazetesi haberinde ise Türk lirasının güçlendiğine vurgu yaptı. Haberde 20 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve önlemlerini bildirmesinden sonra TL'nin sıçrayışa geçtiği belirtildi.

Londra merkezli Middle East Eye ise Erdoğan'ın para birimini desteklemek için açıkladığı yeni adımlar sonrasında Türk lirasının büyük dönüş yaptığını duyurdu. Haberde gün içi Türk lirasının değer kaybı sonrası en büyük rallisini gerçekleştirerek değer kazandığı kaydedildi.

ABD merkezli Bloomberg gazetesi, TL'deki bu hızlı değerlenmeyi gündemine taşıdı. “Rallisiyle dünya çapında başı çeken lira, Wall Street uzmanlarını boğa piyasası yanlısı haline getiriyor” başlıklı yazısında Türk lirasının en çok değerlenen para birimi olduğunu belirtti.

Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley ise doların, TL karşısında değer kaybetmeye devam edeceğini belirtti. Morgan Stanley, Türk lirasının beklenenden fazla değer kazanabileceğini ve doların 6.80 Türk Lirasına gerileyebileceğini belirtti. Kasım ayında ekonomi yönetiminde gerçekleşen değişiklik sonrasında banka tarafından doların 7 Türk Lirası‘na gerileyeceği öngörüsünde bulunduğu hatırlatıldı ve şimdi bu seviyenin de altına inme olasılığı olduğu belirtildi.

Bunların yanı sıra İngiliz merkezli Oxford Economics, Çin ve Türkiye'nin güçlü bir ekonomik toparlanma için en iyi pozisyonda olduğunu da açıkladı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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