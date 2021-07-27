Didem Balçın kimdir?

Birçok dizi ve filmde boy gösteren güzel oyuncu Didem Balçın’ın hayat hikayesi hayranları tarafından oldukça merak edilmektedir. İşte tüm detayları ile Didem Balçın’ın biyografisi…

Didem Balçın 18 Mayıs 1982 yılında Ankara'da dünyaya gözlerini açmıştır. Annesi henüz Didem Balçın doğmadan 1975 yılında Türkiye'yi Japonya'da gerçekleşen güzellik yarışmasında temsil eden Nur Balçın'dır, babası ise TRT radyosunda çalışmaktadır.

Öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk dalında tamamlayan güzel oyuncu, daha sonra İstanbul'a taşınarak oyunculuk kariyerine burada başlamıştır. Birçok reklam, dizi ve filmde görev almaya başlayan güzel oyuncu Didem Balçın, ilk profesyonel tiyatro deneyimini Levent Kırca Tiyatrosu'nda Ateşin Düştüğü Yer adlı oyunda yaşamıştır. Ayrıca Didem Balçın, 2007 yılında Haluk Bilginer ve Sumru Yavrucak'ın başrol oyuncuları olduğu Sevgili Dünürüm adlı dizide de Didem rolünü canladırmıştır. Daha sonra rol aldığı Bunu Yapan İki Kişi adlı komedi oyunu sayesinde Lions En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bu tiyatrodan sonra çeşitli tiyatrolarda da rol alan Didem Balçın, ablası ile birlikte 2011 yılında kendilerine ait Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurarak bu alanda farklı bir kulvarda da boy göstermeye başlamıştır.

Didem Balçin, 2011 yılında Caner Cindoruk, İsmail Hacıoğlu, Engin Şenkan, Ece Çeşmioğlu, Eda Özerkan, Haldun Boysan gibi usta oyuncuların oynadığı Firar adlı dizide Gönül adlı karaktere hayat vermiştir. 10 Aralık 2014 yılında TRT'de yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner,Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz,Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi oyuncularla birlikte rol almıştır.

Didem Balçın'ın rol aldığı filmler nelerdir?

2007 : Hayattan Korkma : Tuğba : Yardımcı karakter

2009 : Başka Dilde Aşk : Leyla : Yardımcı karakter

2010 : Çakallarla Dans : Fatma : Başrol

2010 : Çıkış Noktası : Nil : Başrol

2012 : Açlığa Doymak : Burcu : Başrol

2012 : Göl Zamanı : Şahika : Başrol

2012 : Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede : Fatma : Başrol

2013 : I II III IV : Ebru : Başrol/Kısa Film

2014 : Gulyabani : Yasemin : Başrol

2014 : Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı : Fatma : Başrol

2014 : Oflu Hoca'nın Şifresi : Asiye : Yardımcı karakter

2016 : Çakallarla Dans 4 : Fatma : Başrol

2018 : Çakallarla Dans 5 : Fatma : Başrol

Didem Balçın'ın rol aldığı diziler nelerdir?

2003 : Gurbet Kadını : Gülnaz : Yardımcı karakter

2003 : Serseri Aşıklar : Yeliz : Yardımcı karakter

2005 : Rüzgarlı Bahçe : Menekşe : Yardımcı karakter

2006 : 29-30 : Bilge : Yardımcı karakter

2006 : Gözyaşı Çetesi : Mine : Yardımcı karakter

2007 : Gurbet Yolcuları : Seher : Yardımcı karakter

2007 : Sevgili Dünürüm : Didem : Yardımcı karakter

2009 : Kasaba : Iraz : Yardımcı karakter

2009 : Olacak O Kadar : Sunucu : Yardımcı karakter

2010 : Kadınları Anlama Kılavuzu : Özge : Başrol

2011 : Farklı Desenler : Duygu : Rüya Aydın Seslendirmesi

2011 : Firar : Gönül : Yardımcı karakter

2014-2018, 2019 : Diriliş Ertuğrul : Selcan Hatun : Başrol

2017-2018 : Yalaza : Alev Yanardağ : Başrol

2018 : Meleklerin Aşkı : Melike Çekilmez : Yardımcı Karakter

2019 : Kuruluş Osman : Selcan Hatun : Yardımcı Karakter

Didem Balçın'ın rol aldığı tiyatro oyunları nelerdir?

2002 : Bernarda Alba'nın Evi :: Okul Oyunu

2003 : Ay Carmela :: Mezuniyet Terzi

2003 : Kafkas Tebeşir Dairesi :: Okul Oyunu

2005-2007 : Ateşin Düştüğü Yer :: Levent Kırca Tiyatrosu

2007 : Gereği Düşünüldü :: Levent Kırca Tiyatrosu

2014 : Parkta Güzel Bir Gün :: Moda Sahnesi

2016 : En Kısa Gecenin Rüyası :: Moda Sahnesi