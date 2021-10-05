Derebaşı Virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

İlk kez Derebaşı Virajlarına geldiğini ifade eden İlknur Olcay ise hava ve fiziksel koşulların zorlu olmasına rağmen güzel bir yürüyüş yaptıklarını anlattı.



Sporculardan Furkan Şekerli de güzel bir atmosferde yürüyüş yaptıklarını vurgulayarak, "O konfor alanımızdan çıkıp böyle bir yere gelince insanların gerçekten hayatla olan mücadelesini görüyoruz. Ama burada şehir hayatından çıkıp vakit geçirmek çok keyifli." değerlendirmesinde bulundu.