Deniz Poyraz’ın babası: 'Deniz, Kürdistan için öldü'

HDP İl binasına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın babası Abdülillah Poyraz, “Zulme karşı binlerce Deniz var” diye konuştu. PKK yanlısı youtube kanalı Mezopotamya Ajansı’na Kürtçe konuşan baba Poyraz, “Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank ve toplarının önünde direniyorlar. Biz ne kadar bedel de versek halen onlara borçluyuz. Kızım kimyasalla öldürülenlerden farklı değil. Kızım Sêvêlerden, Pakizelerden farklı değil. Lokman Birlik panzer arkasında sürüklendi. Kızım onlardan farklı değil. Mehmet Tunç şehit oldu. Deniz ondan farklı değil. Biz ne kadar yapsak da azdır. Biz bu halka hala borçluyuz. Ne kadar bedel ödesek de halka borcumuz bitmez. Şehit hepimizin şehididir. Herkesten tek istediğim; birlik olalım. Kürt halkının, HDP’nin başı sağ olsun. Tayyip ve ekibi elinden gelse tüm Kürdistan’a, Suriye’den Irak’a saldıracak. Kürt halkının mücadelesiyle bunu başaramayacaklar.”