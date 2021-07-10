Demet Akbağ kimdir?

Demet Akbağ 23 Aralık 1953 yılında Denizli'de gözlerini dünyaya açmıştır. Dedesinin görevi nedeniyle Denizli'de doğan ve 13 yaşına kadar burada yaşayan Akbağ, ebeveynleri Benan ve Oktay çiftinin ayrılması sonrası annesiyle birlikte İstanbul'a göçmüştür.
Lise öğrenimine İstanbul Kız Lisesi'nde başlayan oyuncu, eğitimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamlamıştır. Akbağ, 1982 yılında mezun olduğu Erenköy Kız Lisesi'nden sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'na gitmiştir. Buradaki öğrenimini 21 yaşındayken tamamlayan Akbağ, ilk evliliğini de bu dönemde yapmıştır. Yapmış olduğu bu evlilik 4 yıl sürmüştür. 1986'da ise Saim Arpat adlı bir mimarla evlenen Akbağ, bu evliliğini sadece 8 ay sürdürmüştür. 35 yaşına geldiğinde ise üçüncü evliliğini yapan usta sanatçının bu evlilikten Ali adında bir oğlu olmuştur.
Demet Akbağ'ın sanat kariyeri
İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan sonra Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Tiyatrosu'na girerek başladığı oyunculuk kariyerine Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi dönemin ünlü tiyatro topluluklarında devam etmiştir.
Yılmaz Erdoğanla birlikte yaptıkları Bir Demet Tiyatro dizisi ile popülaritesi artan Akbağ, dizide yedi yıl boyunca oynamıştır. Bunun yanı sıra, 4 yıl boyunca Otogargara adı verilen tiyatro oyununda da oynamıştır. Bu süreçte özellikle bu iki yapım sayesinde Beşiktaş Kültür Merkezi'nin kurulması sağlanmıştır.
Demet Akbağ'ın aldığı ödüller
Sanat kariyerine birçok ödülü de sığdıran Demet Akbağ'ın aldığı ödüller şöyledir;
-Magazin Gazeteciler Derneği- Yılın Televizyon Yıldızı (1987)
-Altın Portakal Film Festivali- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Tersine Dünya filmi il1-1993)
-Altın Portakal - En İyi Kadın Oyuncu (Vizontele-2001)
-Sadri Alışık ve Siyad (Neredesin Firuze-2004)
-12. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (2005)
-16. Ankara Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (2005)
-26. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (2004)
- 4.Yeşilçam Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (2011)
Demet Akbağ'ın rol aldığı tiyatro oyunları
2005 – Haybeden Gerçek Üstü Aşk: Yılmaz Erdoğan
2002 – Bana Bir Seyhler Oluyor: Yılmaz Erdoğan – BKM
1998 – Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Yılmaz Erdoğan – BKM
1995 – Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu: Ferhan Şensoy – Ortaoyuncular
1990 – Yorgun Matador: Pierre-Henry Cami-Ortaoyuncular
1989 – Yolun Yarısı: Kemal Uzun – Haldun Dormen – Dormen Tiyatrosu
1988 – Artiz Mektebi: Müjdat Gezen – Kandemir Konduk – Şan Tiyatrosu
1987 – Azizname: Aziz Nesin – Yeditepe Oyuncuları
* Otogargara
* Kadınlık Bizde Kalsın
* Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu
* Beyoğlu Beyoğlu
* Deliler
* Arzu Tramvayı
* Davacı
- Bir Demet Tiyatro
Demet Akbağ'ın rol aldığı film ve diziler
2017 – Tatlım Tatlım
2016 – Görümce
2015 – Niyazi Gül Dörtnala
2015 – Nadide Hayat
2014 – Eyyvah Eyvah 3
2014 – Analı Oğullu
2013 – Sevdaluk
2013 – Kış Uykusu
2013 – Hükümet Kadın 2
2013 – Fırıldak Ailesi
2012 – Hükümet Kadın
2011 – İstanbul'un Altınları
2011 – Kurtuluş Son Durak
2011 – Eyyvah Eyvah 2
2010 – Eyyvah Eyvah
2008 – 2011 – Sen Harikasın
2008 – O… Çocukları
2007 – 2008 – Elveda Rumeli
2006 – Hanım Hanımcık
2006 – Bir Demet Tiyatro
2005 – Organize İşler
2004 – Sevinçli Haller
2003 – Vizontele Tuuba
2003 – Neredesin Firuze
2001 – Şen Kahkahalar
2000 – Vizontele
2000 – Bir Demet Yerli Film
2000 – Bir Demet Kahkaha
1995 – Otogargara
1995 – Bir Demet Tiyatro
1994 – Kadınlık Bizde Kalsın
1993 – İbo Show
1993 – Tersine Dünya
1991 – Varsayalım İsmail
1991 – Laf Lafı Açıyor
1987 – Homoti
1986 – Perihan Abla
1986 – Davacı