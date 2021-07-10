Dizilerin ve filmlerin usta oyuncusu Demet Akbağ’ın yaşam hikayesi birçok seveni tarafından merak edilmektedir? Peki Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında ve nerelidir? Demet Akbağ’ın oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

Demet Akbağ 23 Aralık 1953 yılında Denizli'de gözlerini dünyaya açmıştır. Dedesinin görevi nedeniyle Denizli'de doğan ve 13 yaşına kadar burada yaşayan Akbağ, ebeveynleri Benan ve Oktay çiftinin ayrılması sonrası annesiyle birlikte İstanbul'a göçmüştür.

Lise öğrenimine İstanbul Kız Lisesi'nde başlayan oyuncu, eğitimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamlamıştır. Akbağ, 1982 yılında mezun olduğu Erenköy Kız Lisesi'nden sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'na gitmiştir. Buradaki öğrenimini 21 yaşındayken tamamlayan Akbağ, ilk evliliğini de bu dönemde yapmıştır. Yapmış olduğu bu evlilik 4 yıl sürmüştür. 1986'da ise Saim Arpat adlı bir mimarla evlenen Akbağ, bu evliliğini sadece 8 ay sürdürmüştür. 35 yaşına geldiğinde ise üçüncü evliliğini yapan usta sanatçının bu evlilikten Ali adında bir oğlu olmuştur.

Demet Akbağ'ın sanat kariyeri

İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan sonra Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Tiyatrosu'na girerek başladığı oyunculuk kariyerine Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi dönemin ünlü tiyatro topluluklarında devam etmiştir.

Yılmaz Erdoğanla birlikte yaptıkları Bir Demet Tiyatro dizisi ile popülaritesi artan Akbağ, dizide yedi yıl boyunca oynamıştır. Bunun yanı sıra, 4 yıl boyunca Otogargara adı verilen tiyatro oyununda da oynamıştır. Bu süreçte özellikle bu iki yapım sayesinde Beşiktaş Kültür Merkezi'nin kurulması sağlanmıştır.

Demet Akbağ'ın aldığı ödüller

Sanat kariyerine birçok ödülü de sığdıran Demet Akbağ'ın aldığı ödüller şöyledir;

-Magazin Gazeteciler Derneği- Yılın Televizyon Yıldızı (1987)

-Altın Portakal Film Festivali- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Tersine Dünya filmi il1-1993)

-Altın Portakal - En İyi Kadın Oyuncu (Vizontele-2001)

-Sadri Alışık ve Siyad (Neredesin Firuze-2004)

-12. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (2005)

-16. Ankara Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (2005)

-26. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (2004)

- 4.Yeşilçam Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (2011)

Demet Akbağ'ın rol aldığı tiyatro oyunları

2005 – Haybeden Gerçek Üstü Aşk: Yılmaz Erdoğan

2002 – Bana Bir Seyhler Oluyor: Yılmaz Erdoğan – BKM

1998 – Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Yılmaz Erdoğan – BKM

1995 – Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu: Ferhan Şensoy – Ortaoyuncular

1990 – Yorgun Matador: Pierre-Henry Cami-Ortaoyuncular

1989 – Yolun Yarısı: Kemal Uzun – Haldun Dormen – Dormen Tiyatrosu

1988 – Artiz Mektebi: Müjdat Gezen – Kandemir Konduk – Şan Tiyatrosu

1987 – Azizname: Aziz Nesin – Yeditepe Oyuncuları

* Otogargara

* Kadınlık Bizde Kalsın

* Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

* Beyoğlu Beyoğlu

* Deliler

* Arzu Tramvayı

* Davacı

Bir Demet Tiyatro

Demet Akbağ'ın rol aldığı film ve diziler

2017 – Tatlım Tatlım

2016 – Görümce

2015 – Niyazi Gül Dörtnala

2015 – Nadide Hayat

2014 – Eyyvah Eyvah 3

2014 – Analı Oğullu

2013 – Sevdaluk

2013 – Kış Uykusu

2013 – Hükümet Kadın 2

2013 – Fırıldak Ailesi

2012 – Hükümet Kadın

2011 – İstanbul'un Altınları

2011 – Kurtuluş Son Durak

2011 – Eyyvah Eyvah 2

2010 – Eyyvah Eyvah

2008 – 2011 – Sen Harikasın

2008 – O… Çocukları

2007 – 2008 – Elveda Rumeli

2006 – Hanım Hanımcık

2006 – Bir Demet Tiyatro

2005 – Organize İşler

2004 – Sevinçli Haller

2003 – Vizontele Tuuba

2003 – Neredesin Firuze

2001 – Şen Kahkahalar

2000 – Vizontele

2000 – Bir Demet Yerli Film

2000 – Bir Demet Kahkaha

1995 – Otogargara

1995 – Bir Demet Tiyatro

1994 – Kadınlık Bizde Kalsın

1993 – İbo Show

1993 – Tersine Dünya

1991 – Varsayalım İsmail

1991 – Laf Lafı Açıyor

1987 – Homoti

1986 – Perihan Abla

1986 – Davacı