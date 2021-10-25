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Çığlığı çeken polislere beraat, yayınlayana hapis cezası

İstanbul'da 1 Kasım 2018 tarihinde trafik polislerinin ceza yazmasına sinirlenip, çığlık atan öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı'nın görüntüsünü sosyal medyada paylaşan M.G.H., 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, görüntüyü çeken polis memurları A.K. ve O.K. beraat etti.

2021-10-25 19:25:41

İstanbul'da 1 Kasım 2018 tarihinde trafik polislerinin ceza yazmasına sinirlenip, çığlık atan öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı'nın görüntüsünü sosyal medyada paylaşan M.G.H., 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, görüntüyü çeken polis memurları A.K. ve O.K. beraat etti. İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Özlem Atan Tarlacı, uygulama noktasında durdurulunca rektörlükteki toplantıya geciktiğini belirterek, "Geç kadığım toplantının stresi ile mücadele ederken polis memurlarından birisinin şahsi cep telefonu ile görüntümü kaydettiğimi fark ettim. Bu bende daha da stres durumumu artırdı. 1 ay sonra ders sırasında görüntünün sosyal medyada paylaşıldığını gördüm. Şoke oldum. Aile ve iş çevremden tepki aldım. Şikayetçiyim" demişti.

POLİSLERE BERAAT, PAYLAŞANA HAPİS

Yargılama sonunda polis memurlarının yaka kamerasının şarjı olmadığı için şahsi cep telefonu ile delil elde etmek amacıyla görüntüyü çektiği, yine bu amaçla sadece trafik ekibindeki kişilerin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştıkları belirtildi. Polis memurları A.K. ve O.K.'nin, suç kastı ile hareket etmedikleri gerekçesiyle beraatlarına karar verildi. Görüntüyü paylaşan sanık M.G.H'nin ise söz konusu görüntüyü başka bir internet sitesinden aldığını ileri sürdüğü ancak daha önce görüntünün paylaşımda olduğu yönünde delil elde edilemediği belirtildi. Suçu işlediği kanaatine varılan M.G.H.'ye, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

'POLİSLERİN BERAATI HUKUKA UYGUN'

Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Canset Yıldız, verilen kararda polis memurlarının ceza almamasının sebebinin, görevi başında meydana gelen bir olayda kendisi hakkında disiplin soruşturması açılacak bir olayla ilgili bir kayıt almış olması nedeniyle olduğunu söyleyerek, beraat kararının hukuka uygun olduğunu söyledi.

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