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Celal Talabani hayatını kaybetti!

6. Irak Cumhurbaşkanı ve KYB lideri Celal Talabani Berlin'de hayatını kaybetti.

Celal Talabani hayatını kaybetti!
03.10.2017 16:20:54

6. Irak Cumhurbaşkanı ve KYB lideri Celal Talabani Berlin'de hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KBY Genel Sekreteri Celal Talabani'nin sağlık kontrolü ve devam eden tedavisi nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'e gittiği bildirilmişti.

Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Talabani, 17 Aralık 2012'de başkent Bağdat'ta beyin kanaması geçirmiş, bir gün sonra ambulans uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e sevk edilmişti. Talabani579 günlük tedavinin ardından 20 Temmuz 2014'te Süleymaniye'ye dönmüştü.


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