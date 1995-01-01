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Cavit Çağlar


Türk iş adamı, siyasetçi Cavit Çağlar... Cavit Çağlar kimdir? İşte Cavit Çağlar'ın biyografisi

Cavit Çağlar 1944 yılında Gümülcine, Yunanistan'da doğdu.

Çağlar, Nergis Holding'in, Bursa'da yayın yapan Olay TV ve Olay Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Olay Gazetesi ve 90.5 Olay FM radyolarının da sahibidir.

Çağlar, lise mezunudur, XVIII., XIX.ve XX. Dönem Bursa Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yapmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Çağlar'ın ülke genelinde en çok bilinen hareketlerinden biri, Mesut Yılmaz'a hakaret edip açılan davayı kaybetmesi ve mahkeme sonunda kefalet ödemeye mahkûm edilmesidir.
Çağlar, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi olup, geçmiş dönemlerde derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı da üstlendi.

Çağlar gençlik döneminde maddi sıkıntı yüzünden benzincide çalışıp, araba camı sildi. Babası 1961 yılında veremden hayatını kaybeden Cavit Çağlar, liseyi bitirdikten sonra 1963 yılında ailesiyle İstanbul'a taşındı ve Mahmutpaşa'da dayısının ayarladığı bir işte tezgahtarlık yaparak işe başladı.

1967 yılında babasından kalan 16 bin lirayı sermaye yaparak arkadaşı Sebahattin ile Bursa'da Uygun İpek adlı bir firma kurdu ve Yapı Kredi bankası AŞ'den 75 bin liralık ilk kredisini aldı.

1968 yılında Adalet Partisi Gençlik Kolları'na katıldı.

Bir süre sonra dayısı Şükrü Şankaya ile ortak olup kumaş ticaretine başladı. Dayısıyla birlikte Nergis Tekstil isimli şirketi 1979 yılında kurdu. 1983 yılında Yeşim Tekstil'i kurdular. 1980′li senelerin sonuna gelindiğinde 30 şirket ve 16 binin üzerinde çalışanı olan Nergis Holding'in patronuydu. 10 Ocak 1982'de Bursaspor başkanı olunca halk tarafından tanındı.

Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cavit Çağlar'ı 1980 yılı sonrasında siyaset yasağı altında bulunduğu bir dönemde Süleyman Demirel ile tanıştırdı. Bu dönemde Cavit Çağlar'ın iddiasına göre Demirel'in işsiz kalan arkadaşlarına; sekiz bakana; fabrikalarında iş verdi.

Özal'ın Cavit Çağlar'a 1982 yılında siyasete katılma ve parti kurma teklifi götürdüğü iddia edilmektedir. Halk nezdinde bilinen, onu siyaset dünyasına Demirel'in sokmasıdır. Hatta o kadar yakındılar ki, sonraları Demirel'in manevi oğlu olarak anılmaya başlandı.

1987 senesinde Bursa'dan DYP Milletvekilli seçildi. 1991 ve 1995 seçimlerinde tekrar Bursa Milletvekili seçilen Çağlar, ayrıca ilk olarak 20 Kasım 1991- 25 Haziran 1993 tarihleri arasında, ikinci olarak da 5 Ekim 1995- 6 Mart 1996 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı yaptı.

Türk iş adamı Cavit Çağlar'a, 2017 yılı Ulusal Birlik Günü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dostluk nişanı verildi.

 

 



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