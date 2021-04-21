Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ikiye ayrılmasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu. İşte Bilgin'in kariyeri.