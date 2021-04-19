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Çad'da sular durulmuyor: Çatışmalarda ölü sayısı yükseliyor

Çad'ın güneyinde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 100'e yükseldi.

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19.04.2021 10:46:30
Çad'da sular durulmuyor: Çatışmalarda ölü sayısı yükseliyor

Çad İnsan Haklarının Korunması Sözleşmesi (CTTDH) adlı platformun yazılı açıklamasında, Salamat bölgesindeki Sihep ve Ambarit köylerinde bir tarafta Araplar, bir tarafta Dagal ve Kibet etnik grupları arasında geçen hafta patlak veren çatışmalarda 100 kişinin öldüğü belirtildi.

Ülkedeki İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (CNDH), hükümeti Salamat bölgesinde acil durum ilan etmeye çağırarak halkın silahsızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Salamat Valisi General Yambaye Massyra Abdel, geçen hafta, çatışmalar sırasında çok sayıda evin ateşe verildiğini, olaya son vermek ve sorumluları gözaltına almak amacıyla güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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