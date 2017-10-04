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Bulgaristan'dan Türkiye'ye: Sayelerinde kaçak göç sıfıra indi

Bulgaristan Başbakanı, Türkiye hükümeti sayesinde kaçak göçün sıfıra indiğini söyledi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye: Sayelerinde kaçak göç sıfıra indi
04.10.2017 14:46:35

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Varna'da katıldığı toplantıda göç konusunda konuştu.

Avrupa'ya yönelik göç konusunda Türkiye'nin büyük işler yaptığını ifade eden Borisov, "Türkiye hükümetinin iradesi sayesinde, kaçak göç sıfıra inmiş bulunuyor. Avrupa, bu sorunla en iyi başedenin bizim olduğumuzu söylüyor. Kısacası görevimizi yaptık." diye konuştu.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Bulgaristan Başbakanı, daha önce yaptığı açıklamada "AB ülkelerindeki meslektaşlarımın da Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmelerini bekliyorum. Çünkü AB ekonomisi ile Türkiye ekonomisi birbirine çok sıkı şekilde bağlı. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir sorun yaşanmaması gerekiyor." demişti.


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