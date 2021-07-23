DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'İsrail hangi bütçeyle İran'a saldırır?'
Vaka sayısı yükselişte... 10 bini aştı
Nijerya, terörle mücadele için ABD'den 6 savaş uçağı aldı
Yarış İçin Hazırlanan Bisiklet Şeritlerini Söktü; Sporcular Kayboldu!
THY Kabin Memurlarından 100 Çocuğa Bisiklet Hediyesi
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar
Almanya'da Delta varyantının yeni Kovid-19 vakalarındaki oranı yüzde 84’e çıktı
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 'milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını' istiyor
Türkiye Diyanet Vakfı 78 ülkede 24 milyon 449 bin kişiye kurban eti ulaştırdı
Yetim Vakfı’ndan 150 Bin İnsana Kurban Yardımı
RTÜK’ten bazı medya kuruluşlarının yurt dışından fonlanmasıyla ilgili açıklama
Sarıgül: Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı tedbir alınmalı
Bir il kırmızıya döndü; uyarı geldi
Bereket Derneği Kurban Faaliyet Raporunu Yayınladı

TIMETURK / BİSİKLET / Yarış İçin Hazırlanan Bisiklet Şeritlerini Söktü; Sporcular Kayboldu!

Yarış İçin Hazırlanan Bisiklet Şeritlerini Söktü; Sporcular Kayboldu!

Nevit Dilmen isimli doktor, 8 Ağustos'ta Polonezköy Tabiat Parkı'nda düzenlenecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası için belirlenen yol güzergahındaki şeritleri söktü

42 Dakika Önce
2021-07-23 19:10:38
Yarış İçin Hazırlanan Bisiklet Şeritlerini Söktü; Sporcular Kayboldu!

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Nevit Dilmen isimli doktor, 8 Ağustos'ta Polonezköy Tabiat Parkı'nda düzenlenecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası için belirlenen yol güzergahındaki şeritleri söktü.

asdasdasdasd

Sosyal medyada yankı bulan olayda, Nevit Dilmen'in yanlış müdahalesi birçok kişinin tepki göstermesine sebep oldu. Şeritleri sökmesinin nedenini "Plastik çöpleri toplamak" olarak açıklayan Dilmen'in çevreyi korumak adına gerçekleştirdiği müdahale sonucunda, bisiklet antremanı yapan sporcular güzergahta kayboldu. Yarışa iki gün kala böyle bir olayın gerçekleşmesi bisikletçileri şaşkına çevirdi. Antrenman yapan bisikletçiler ve yakın arkadaşları sosyal medya üzerinden tepkilerini göstererek yaşanan olayı değerlendirdi. Yaşanan olayın fotoğraflarını paylaşan Volkan Aydın, “Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız” ifadesini kullanarak yolunu kaybeden bisikletlilerin fotoğrafını paylaştı.

E66At-eVIAEaUR9

fghfghfgh agdhadfaf

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş