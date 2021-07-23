Yarış İçin Hazırlanan Bisiklet Şeritlerini Söktü; Sporcular Kayboldu!

Nevit Dilmen isimli doktor, 8 Ağustos'ta Polonezköy Tabiat Parkı'nda düzenlenecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası için belirlenen yol güzergahındaki şeritleri söktü

Nevit Dilmen isimli doktor, 8 Ağustos'ta Polonezköy Tabiat Parkı'nda düzenlenecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası için belirlenen yol güzergahındaki şeritleri söktü.

Sosyal medyada yankı bulan olayda, Nevit Dilmen'in yanlış müdahalesi birçok kişinin tepki göstermesine sebep oldu. Şeritleri sökmesinin nedenini "Plastik çöpleri toplamak" olarak açıklayan Dilmen'in çevreyi korumak adına gerçekleştirdiği müdahale sonucunda, bisiklet antremanı yapan sporcular güzergahta kayboldu. Yarışa iki gün kala böyle bir olayın gerçekleşmesi bisikletçileri şaşkına çevirdi. Antrenman yapan bisikletçiler ve yakın arkadaşları sosyal medya üzerinden tepkilerini göstererek yaşanan olayı değerlendirdi. Yaşanan olayın fotoğraflarını paylaşan Volkan Aydın, “Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız” ifadesini kullanarak yolunu kaybeden bisikletlilerin fotoğrafını paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.