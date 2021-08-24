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TIMETURK / BİSİKLET / Siz Hiç Bisikletli Kurye Gördünüz Mü

Siz Hiç Bisikletli Kurye Gördünüz Mü

Artı Kurye 21`in kuruluş amacı;Bisiklet kuryelerle Türkiye’deki kargo sistemine yenilik getirmek; bununla birlikte bisiklet kullanımını artırmak ve çevreye, doğaya yararlı bir hizmet vermek istiyoruz.

2 Saat Önce
2021-08-24 00:26:33
Siz Hiç Bisikletli Kurye Gördünüz Mü

Artı Kurye 21`in kuruluş amacı;

Bisikletli kuryeler Türkiye'deki kargo sistemine yenilik getirmek; bununla birlikte bisiklet kullanımını artırmak ve çevreye, doğaya yararlı bir hizmet vermek istiyoruz.

Neder 21, çünkü;

İnsan ruhu 21 gramdır ve bisiklet kullanıcıları da birer insandır. Burada bisiklet kuryelerin yakıtla değil insan gücüyle çalıştığına vurgu yapılmaktadır.

Şu anda aktif olarak İstanbul/Kadıköy esnafına, Getir, Yemeksepeti ve telefonla gelen restorant siparişlerini gidecekleri yerlere ulaştırıyoruz.

Saat 10:00 ila 22:00 arasında restoran siparişlerini müşterilerine götürüyoruz. Kuryelerin sipariş sayısına ve mesafeye göre aldıkları ücret değişiyor, ortalama günde 100-150 tl arasında bir ücret kazanabiliyorlar, yoğun bir çalışma temposunda bu tutar 200 tl`yi de bulabiliyor.

Bunun yanında kuryeler restoranlardan %50`ye varan indirimlerle yemek yiyebiliyor ve çoğu restorandan su, çay, kahve, tuvalet gibi ihtiyaçlarını ücretsiz olarak sağlayabiliyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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