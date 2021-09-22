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TIMETURK / BİSİKLET / Keçiören'de Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı

Keçiören'de Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı

Keçiören Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında spor etkinlikleri düzenledi.

1 Saat Önce
2021-09-22 23:07:37
Keçiören'de Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı

Keçiören Belediyesi, 16 - 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu ve çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek "Hareketsiz Kalma Sağlıklı Kal'' mesajı verdi.

Etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hastaneye en az gidenler spor yapanlar, en çok gidenler ise spor yapmayanlardır. Hareketsizlik birçok hastalığın da tetikleyicisidir. Hap bağımlısı bir toplum olduk. Hapların tamamında yan etkisi olabileceğine dair ibare yer alıyor. Ancak sporun herhangi bir yan etkisi yok. Yan etkisi olmayan bir hap almak istiyorsak, sağlıklı olmak istiyorsak, hastaneye gitmek istemiyorsak sporu ve hareketi hayatımızdan eksik etmemeliyiz." şeklinde konuştu.

Hareketin ve sporun önemli olduğunu ifade eden Turgut Altınok, "Çocukluğunda bisiklete binmeyen var mıdır bilmiyorum. Ben çocukluğumdan beri bisiklete binen biriyim. Şimdi iş güç derken ancak bu tür etkinliklerde binebiliyorum. Bisiklete binmesem de günlük en az 5 kilometre yürüyorum. Hareket önemli, spor önemli. Sağlıklı ve konforlu bir yaşam için spor yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Keçiören Kalaba Kent Meydanında bu yıl ‘Sürdürülebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, vatandaşlar ve çeşitli branşlardan sporcular katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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