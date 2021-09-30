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TIMETURK / BİSİKLET / Kalp Sağlığı için Pedalla

Kalp Sağlığı için Pedalla

Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalbimizin en önemli dostu olan bisiklet ile sürüş gerçekleşiyor.

2 Saat Önce
2021-09-30 01:54:33
Kalp Sağlığı için Pedalla

Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalbimizin en önemli dostu olan bisiklet ile sürüş gerçekleşiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Ömer Göktekin'in yönetiminde, Kalbin için Pedalla Grubu ve Salcano işbirliği ile bisiklet sürüşü yapılacak.

Bu farkındalık sürüşüne tedavisi devam eden kalp hastaları ve profesyonel bisiklet sürücüleri de katılacak.

Etkinlik 3 Ekim Pazar günü saat 09:00'da yapılacak. Etkinliğin başlangıç ve bitiş yeri Memorial Bahçelievler Hastanesi E-5 kapısı olacak.

Kaynak: Mustafa Halid Anlıaçık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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