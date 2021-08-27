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İzmir'in Merkezinde Bisiklet Otoparkı
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TIMETURK / BİSİKLET / İzmir'in Merkezinde Bisiklet Otoparkı

İzmir'in Merkezinde Bisiklet Otoparkı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çankaya'da bulunan katlı otoparkta ücretsiz bisiklet parkı mevcut.

9 Dakika Önce
2021-08-27 23:01:57
İzmir'in Merkezinde Bisiklet Otoparkı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çankaya'da bulunan katlı otoparkta ücretsiz bisiklet parkı mevcut. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzelman AŞ katlı otoparkta ücretsiz bisiklet park alanı var.

Konak'ın Çankaya bölgesi İzmir'in en merkezi yerleşim alanlarından bir tanesi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın girişlerinden biri katlı otoparkın hemen karşı caddesinde bulunuyor. Tarihi Agora ise katlı otoparkın komşularından bir diğeri.

İzmir'in en işlek caddesinin üzerinde bulunan otopark bisikletliler için güvenli alan sağlıyor. Hem alışveriş hem gezi için tercih edilen bölgenin otoparkında bisiklet hizmetinin olması İzmirliler için oldukça sevindirici bir haber.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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