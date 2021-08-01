İzmir'in İlk Bisiklet Dostu Oteli

Ramada Encore by Wyndham İzmir Oteli 'Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi' belgesi aldı

Ramada Encore by Wyndham İzmir Oteli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” belgesi alan İzmir'deki ilk otel oldu. Ramada Encore by Wyndham İzmir Oteli yöneticilerini belgelendirilmelerinden dolayı kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentlerde bisiklet kullanımının giderek yaygınlaşacağını ve artacağını söyledi.

Ramada Encore by Wyndham İzmir Oteli, “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” belgesi almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdu. Denetimler sonucu gerekli kriterleri yerine getirdiği belirlenen Ramada Encore by Wyndham İzmir Otel, İzmir'de bu belgeyi almaya hak kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramada Encore by Wyndham İzmir Oteli Genel Müdürü Güner Güney'e bakanlığın belgesini İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ile birlikte verdi. Güney'i belgelendirilmelerinden dolayı kutlayan Soyer, kentlerde bisiklet kullanımının giderek yaygınlaşacağını söyledi. Belgelendirme sürecine emeği geçenlerle gurur duyduklarını belirten Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yolculuk kültür sıçraması, kültür seviyesinde artışı gerektiren bir şey. Bu da farkındalık yaratarak oluyor. Farkındalığın yaratılmasında çok önemli bir kilometre taşı bu sertifika. Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi alarak ilk olmak son derece değerli. Bakmayın bugün az olduğumuza. Ama çığ gibi büyüyecek. İzmir'de, Ege Bölgesi'nde, Türkiye'de bütün dünyada giderek daha çok yayılacak ve artacak.”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, sürdürülebilir turizm kapsamında bisiklet turizminin teşvik edilmesine yönelik usul ve esasların bakanlıkça belirlendiğini hatırlattı. Öngörülen kriterleri yerine getirerek belge almaya hak kazanan Ramada Encore by Wyndham İzmir Oteli'nin Genel Müdürü Güner Güney'i kutlayan Karaçanta, “Bisiklet Dostu Şehir” sloganıyla yürütülen çalışmalar ve verdiği destek nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e de teşekkür etti.

Soyer ve Karaçanta ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, belgenin teslim edildiği etkinlikte Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Bölge Müdürü Ayça Beslen, Ramada Encore by Wyndham İzmir Oteli Genel Müdürü Güner Güney, Kat Hizmetleri Müdürü Yasemin Tiyanşan, Ön Büro Müdürü Orkut Torumtay ve Muhasebe Şefi Serağ Karadağ ile bir araya geldi.

Ramada Encore by Wyndham İzmir Oteli Genel Müdürü Güner Güney, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında “güvenli turizm tesisi” olarak belgelendirilen Balçova'daki ilk otel olduklarını hatırlattı. “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” belgesi alan İzmir'deki ilk otel olmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Güney, “Bu belgeleri almamızı sağlayan kriterlere sahip olmamız bizlere güven ve güç veriyor” diye ekledi.

“Wyndham Hotels & Resorts olarak içinde yaşadığımız, çalıştığımız ve tadını çıkardığımız çevremizi korumaya olan bağlılığımızı tüm iş süreçlerimizin vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz” diyen Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Bölge Müdürü Ayça Beslen de şu görüşleri dile getirdi:

“Değer odaklı bir kültür teşvik etmeye yönelik stratejik vizyonumuzun bir parçası olarak, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir değer yaratabilmek için doğal sermayemizi ve doğal kaynaklarımızı korumanın temel bir öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Dünyanın otel franchise'ı veren en büyük şirketi olma konumumuzun, ekip üyelerimiz, tasarım ve inşaat ortaklarımız, franchise sahiplerimiz ve tedarikçilerimiz arasında örnek uygulamaları teşvik eden girişimlerimizin, sektörün çevresel ayak izin küresel olarak azaltmaya yönelik belirgin bir katkı sağlamasına olanak tanıdığına inanıyoruz. Bu sebeple de seyahati daha güvenli kılmaya ve misafirlerinin güvenini tazelemeye yardımcı olacak her türlü çalışmayı destekliyoruz. Bakanlığın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişimi, Türkiye ve Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Avrasya (EMEA) genelindeki tesislerimizde yürüttüğümüz çevreye duyarlılık kapsamındaki uygulamalarla çok iyi bir şekilde örtüşüyor. Hem bir İzmirli hem de sektör çalışanı olarak ben de bu gelişmelerden gurur duyuyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.