Hobini işe çevir

Pandemi kısıtlamalarında spor salonları kapandı, pilates, fitnes, yüzme, tenis eğitmenleri, futbol, basketbol, bisiklet antrenörleri işsiz kaldı. Ama aynı zamanda Pandemi yeni iş alanları doğurdu.

Pandemi ile birlikte toplu taşıma araçları kullanmak istemeyen ve kapalı salonlarda spor yapmak istemeyenler bisiklete yöneldi. Bu dönemde bisiklet büyük trend oldu.

Bisiklet sürmesini bilmeyen veya trafikte güvenli sürüş için eğitim almak isteyenlerde bu süreçte ciddi anlamda fazlalaştı.

Bisiklet İnisiyatifi, Türkiye'nin tüm illerinden gelen bisiklet eğitim taleplerini karşılamak için "Hobini İşe Çevir" başlığı altında yayınladıkları ilanla yeni bir iş fırsatı sunuyor.

Bahse konu inisiyatif, bu kapsamda, tüm il ve ilçelerde bisiklet eğitimleri ve bisiklet turlarının sürdürülebilir olması için bir sistem geliştirdi. Bu sistem içinde kapalı mekanlara hapsolmadan kendi işinizi kurabilirsiniz.

Bisiklet sürmeyi seviyorsanız, bisiklet inisiyatifine dahil olarak eğitimci olabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bisiklet sürmeyi öğretmek. Böylece kendi işinizi kurmuş oluyorsunuz.

BİSİKLET EĞİTİMİ VERECEĞİMİZ KİŞİLERİ NASIL BULACAĞIZ?

Siz hiç merak etmeyin. Bisiklet inisiyatifi günlük olarak eğitim kapasiteniz kapsamında öğrenciyi size yönlendiriyor.

Sevdiğiniz bir alanda özgür olarak hatta gezerek dolaşarak iş yapmak ne kadar da güzel olur. Mesela bisiklet gezileri sizin işiniz olsa hem gezseniz hemde çalışıyor olmuş olsanız nasıl olurdu?”

İŞ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

"Hobini İşe Çevir" olarak bahsedilen sistemde bisiklet eğitimleri, bisiklet turları, Fotoğraf / video çekimleri, bölge tanıtımları ve sosyal medya yönetimi başlıkları altında toplanıyor.

İnternet üzerinden eğitimler veriliyor ve yeni bisiklet eğitmenleri oluşturuluyor. Eğitmen olarak yetişen kişilere ücret kazanacakları öğrenciler de sistem tarafından sağlanıyor.

Herşey çok şeffaf ilerliyor, sonuçta bu sizin kendi işiniz ve ne kadar kazanacağınız da size bağlı.

Sistemin size yönlendirdiği kişilerle randevuyu eğitimci kendisi oluşturuyor. Yani ister hafta içi iş çıkış saati sonrasında ister haftasonu dilediğiniz saatlere göre randevu oluşturabiliyorsunuz.

Başka bir işte çalışıyor olmanız fark etmiyor. Dilerseniz tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak bu işi yapabilirsiniz.

Bisiklet Eğitmenleri www.bisikletinisiyatifi.com sitesinde fotoğrafları ile birlikte eğitim alanları ilan ediliyor. Bir eğitmen ancak bir ilçeye sahip olabiliyor.

Bisiklet Eğitimleri bahsedilen iş modelinin ilk aşamasıdır. Bisiklet turizmi alanındaki diğer işlere geçişi aşamalar halinde ilerletiliyor.

Hobini İşe Çevir ilanına internetten başvuru yaparak bu işe başlayan eğitimcilerden tecrübelerini aktarmalarını istedik. İşte eğitmenlerin anlattıkları….

Canan Günaştı / Adana

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Uzun yıllardır profesyonel olarak sahnede ve kamera önünde oyunculuk yapıyorum. Bir süredir de aktif olarak çiftçilik yapıyorum. Freelance olarak belli aralıklarla organizasyon ve başka işler de yapıyorum.

İlanı instagramda gördüm ve her gün kullandığım bisikletle doğrudan ilgili bir iş yapma fikri beni çok heyecanlandırdı.

Birkaç iş birden yaptığım için iş programımı kendi düzenime göre oluşturabilecek olmam benim için en önemli noktalardan biriydi.

Temelde iş fikri ve üstüne kurulan çalışma şekli hoşuma gitti.

Çalışma saati, yeri ve şeklini çoğunlukla benim belirlediğim bir işte çalışmak her pedal çevirdiğimde beni çok mutlu ediyor. Bu işin en güzel tarafı fiziksel olarak tanışmadığım birçok insanla Türkiye'nin farklı noktalarında benzer duygularla, benzer bir işi yapıp birbirimize güveniyor olmak.

Farklı sebeplerle, farklı yaşlarda birçok insanın bisiklet sürme isteğini görmek ve buna katkı sağlamak en memnun olduğum nokta.

Bisiklet kullanmak isteyen insanların pedalı ilk çevirdiği andaki heyecanlarına şahitlik ediyorum. Bu benim için heyecanlı ve neşeli bir yolculuk oluyor.

Günün farklı saatlerinde trafikte bisiklet sürerken öğrencilerimle karşılaşıyorum ve arabadan bana el sallıyorlar. Biraz pratik yapıp trafiğe çıkmak istediklerini, daha az araba kullanmak istediklerini söylüyorlar. Bu benim en büyük motivasyonum.

Mustafa Halid ANLIAÇIK / İzmir

1989 yılında İzmir'de doğdum. Sonrasında İstanbul'a taşındık ve 5 ay önce İzmir'in bir köyüne taşındım. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum.

İnternette dolaşırken “Hobini İşe Çevir” ilanını gördüm. Aktif bir bisiklet kullanıcısı olarak çok sevindim görünce. Tabii başta aklımızda bazı soru işaretleri vardı. Nesrin hocamı ve Cengiz hocamı tanıdıkça herşey daha da netleşti. Kendimden ziyade eşim için başvurdum sonrasında ben de projeye dahil oldum. İnsanlara bisiklet sürmeyi öğretmek ve ilk kez pedalı çevirmelerine şahit olmak istiyordum. Tabii işin ekonomik boyutu da önemliydi çünkü para biriktirip bisiklet turlarına çıkmak istiyorduk.

Şuan günde 12 saat çalışıyorum, vaktimin çoğu işte geçiyordu, ister istemez bu durum beni sıkıyordu. Hem sevdiğim bir işi hem de vaktimin bana kalacak olması bu işi daha cazip hale getiriyordu.

Bu işe başladığım için çok memnunum, acaba başvuru olur mu diye çok düşünüyordum. Ama şuan öğrencilere yetişmekte zorlanıyoruz diyebilirim. En kısa zamanda çalıştığım mesleği bırakıp sadece bisiklet eğitimlerine yöneleceğim.

Bisiklet derslerinin en güzel yanı, insanların korkularını yendikleri anlara şahit olmak. Ben yapamam, dengede duramıyorum, korkuyorum diyen öğrencilerin kısa zamanda pedalladığını görmek gerçekten insanı duygulandırıyor.

Buradan bisiklet sürmek isteyenlere de bir sözüm var, daha fazla ertelemeyin. Ve unutmayın ki bisiklet sürmeyi öğrenmek sadece bir basamak, bizi takipte kalın...

Hazal KARAKUŞ / İstanbul

İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Endüstri mühendisiyim.

İlanı Instagram'da gördüm.

Emir ve baskı altında çalışmakla derdi olan biriyim. :) O yüzden ilanda ilk gözüme çarpan "... kendi işinizi kurabilirsiniz!" kısmıydı.

6 yaşından beri bisiklet süren ve seven biri olarak, pandemi sürecinde işsiz kalınca "Neden olmasın?" diyerek şansımı denemek istedim ve ilana başvurdum. İyi ki de başvurmuşum.

Hobini İşe Çevir'de en cazip gelen, dilediğim zamanlarda ve dilediğim kadar çalışabilme özgürlüğü oldu.

Memnunum. İnsanların içinde ukde kalmış bir noktaya dokunarak onlara katkım olduğunu hissetmekten mutluluk duyuyorum.

Gencinden yaşlısına, küçükken bisikletle tanışma imkanı olmayan, düşmekten korktuğu için denemeyen veya düştükten sonra sürmeyi bırakan, yakınlarından öğrenmeye çalışıp öğrenemeyen insanlarla tanışıyorum.

Herkesin bisikletle başka bir hikayesi olduğu için öğrenme süreci kişiden kişiye değişiyor. Dolayısıyla aslında bu eğitimde herkesle aynı egzersizleri yapsak da oldukça kişisel ilerliyor. Fiziksel duruma, ihtiyaçlara ve ritme göre yönlendirmeler yaptığımız için birebir olmasını kişinin kendisini başkalarıyla kıyaslamadan kendine odaklanabilmesi açısından faydalı buluyorum.

Son olarak, içimizdeki çocuk kaç yaşında olursak olalım bizimle. Bisiklet sürerek onunla kaliteli zaman geçirmeyi ihmal etmeyelim.

Şükrü KOÇ / Denizli

Elektronik alanında eğitim gördüm. Meslek olarak Endüstri fotoğrafçılığını seçtim ve yürüttüm.

İlanı internet ortamında bisiklet ile ilgili araştırma yaparken gördüm. Bisikletle ilgilenen insanlarla paylaşımda bulunma, öğrenmeyi ve öğretmeyi sevdiğim için başvurdum.

Bisiklete duyduğum yoğun ilgiyi hobi özelliğini yitirmeden insanlarla paylaşabilmek için iş olarak seçtim ve bu seçimimden çok memnunum.

İnsanların bisikletle ilgili pedal çevirmeden önce hissettikleri korkuyu ve pedal çevirdiklerinde ilk kez yürüyen bir çocuğun yaşadığı sevinci gözlemledim.İnsanların tek başına ya da toplu olarak yaşadıkları şehirde ve şehirlerarası bisikletle seyahat beklentilerine şahit oldum.

Şehiriçi ve şehirlerarası yollarda bisikletle güvenli ve rahat yolculuk yapılabilmesi için, bisiklete tahsis edilmiş yol projelerinin araştırılıp, geliştirilmesi, hızlı bir şekilde uygulamaya konması ve trafikte taşıt kullanan sürücülerin bisikletli algısının geliştirilmesi için kamu spotlarının yapılması gerçek beklentilerimdir.

Fatma SEĞMEN / Adana

Asıl mesleğim desinatör, öğrenim durumum lise.

Bisiklet, pilates, yoga fitness zumba benim hayatımın bir parçası… Yıllardır, edinmiş olduğum alışkanlıklarımı neden işe çevirmeyeyim saatini zamanını gününü ben belirliyorum işçi de işveren de benim.

Böyle bir oluşumun parçası neden ben de olmayayım diyerek bu işe başladım. Ve bu yeni oluşumun parçası olmaktan çok mutluyum.

Eğitimlere başladığım günden itibaren çok güzel anı ve anlar biriktiriyorum.Ve eğitmenliğini yaptığım her bir öğrencimin hayallerini gerçekleştirmenin başarısını yaşıyorum.

Bu oluşumun önderliğini yapan Cengiz bey ve Nesrin hanıma teşekkürlerimi sunuyorum, onları iyi ki tanıdım.

Ozan ÜNLÜ / Antalya

Süleyman Demirel Üni. Isparta MYO Muhasebe mezunuyum. 14 yıl bilgisayar ve program eğitmenliği sonrası 8 yıl yöneticilik yaptım. 2018 yılından bu yana beslenme ve diyet danışmanlığı yanında son iki yıldır yaşam koçluğu ve bireysel koçluk da yapmaktayım.

Hobini işe çevir ilanı ile facebook reklamları sayesinde karşılaştım. Çocukluğumdan bu yana bisiklet seven ve kullanan birisi olduğum için bunu kazanca çevirmenin benim için mantıklı bir adım olduğunu düşündüm.

Yaptığım görüşme ve online toplantılar sonucunda işin sadece bisiklet sürmeyi öğretmekten ibaret olmadığını gördüm. yeni insanlar tanımak, onlara içlerinde heves ve ukte olan bir konuda yardımcı olmak, onlarla birlikte eğlenceli turlara çıkabilecek olmak beni heyecanlandırdı

Böyle bir oluşuma, işe dahil olduğum için çok memnunum. Her geçen gün doğru bir adım attığımı tasdikler şekilde yeni insanlar ile bir araya geliyorum.

İş hakkında bilgileri aldıktan sonra kafamda neler yapabilirim, nasıl daha iyi hale gelir gibi düşünceler vardı. Bu düşüncelerin zaman içinde yerlerine oturacağını da biliyordum. Nitekim öyle de oldu. İlk ders ilk öğrenci, derken iki, üç. Ortalama yaş seviyesinin üzerinde olan öğrencilerimin birkaç ders sonra pedal çevirdikleri anda yüzlerinde gördüğüm mutluluk paha biçilemez bir duyguydu. Korkularını, tereddütlerini aşmışlar, içlerinde yıllardır gizledikleri hayalleri artık gerçek olmuştu. Kendileri bile tarif edemiyorlardı ne derece mutlu olduklarını. Birçok insanın hayatına farklı şekiller de dokunmuştum. Aslında bu duyguya çok yabancı değildim. Lakin bisiklet gerçek bir özgürlüktü ve bunu şu an yeni yaşamaya başlayan öğrencilerim de bunu görmek çok daha güzel oluyor benim adıma. Evet diyorum doğru bir adım attın, doğru yoldasın.

Aysu KESKİN / İzmir

31 yaşındayım. İzmirliyim. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümü mezunuyum. Birkaç yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketimde köye taşındım. Bir süredir bisiklet eğitmeniyim.

Daha önce trafik korkusu olan bisikletçi arkadaşlarıma yardımcı olmuştum. Durmada sorun yaşayan kişilerle de çalışmıştım. Eti sarı bisikletin birkaç projesinde yer almış, okullarda bisiklet üzerine eğitimler vermiştim. Buna rağmen işe başlarken “yapabilir miyim” korkum vardı, tıpkı öğrencilerimde gözlediğim gibi. Bu işin diğer çalışmalarından farkı, benim bile bilmediğim veya farkında olmadan gösterdiğim refleksin teknik olarak anlatımıydı. Örneğin, tek elle seleden bisiklet itmemiştim hiç veya dönüşlerde pedalı kesiyor muydum, sürüyor muydum? Cengiz ve Nesrin hocam sayesinde önce kendimi izledim. Elbette başta çok şüphe ve soru vardı. Hocalarımız sabırla yanıtladılar, deneyimlerini aktardılar. Eğitimler başlayıp da tecrübe kazanmaya başladığımızda hocalarımızın bahsettiği durumların ne olduğunu daha iyi kavradım. Kısa sürede adapte oldum.

Bisiklet eğitmenliği çok güzel. Manevi olarak inanılmaz doyurucu. Babası baskıcı olduğu için çocukken bisiklet sürememiş 50lerinde bir öğrencim şu anda işe bisikletle gidiyor. Sürüşe geçtiğinde “rüzgarı hissetmek çok güzel” dedi. 40larında bir öğrencim çocukken köprücük kemiklerinin ikisini de kırmış ve derse ilk geldiğinde bisiklete karşı mesafeliyken, ikinci dersin sonunda “ben bir tur daha atayım” dedi. Eşi ve çocuğu bisiklet süren bir kadın öğrencim artık ailecek pedallayabilecek. Daha çok örnek var ama en güzeli ne biliyor musunuz? Çevresinde onlara “YAPAMAZSIN”, “BU YAŞTAN SONRA BİSİKLET Mİ ÖĞRENECEKSİN” diyenlere aldırış etmemeleri... Ben neden bunun sevincini derinlemesine yaşıyorum? Çünkü, ulaşımda dahi bisiklet kullanan biri olarak bu duyguyu biliyorum. Rüzgarı, bisikletle giderken tüm detayları hatırlamayı, beni daha pozitif kılmasını, sadeliğini, kelimelere dökülemeyen o içsel yanını... Onlar da biliyorlar artık. Elbette sürüşe geçemeyen öğrencilerim de oldu. Umudunu kesip üçüncü ders almayan veya bisiklet kiralayarak tek başına devam etmeye çalışan, “hocam görürsünüz birlikte süreceğiz” diyen. Daha çok eşi, çocuğu, arkadaşı tarafından öğrenirken düşmüş kişilerde sürüş aşamasına geçmek zor oluyor. Korku o kadar ön planda ki bazen keyif kısmına geçişi sağlayamıyorlar. Tek engeli korkusu. Aklım kalıyor öğrencilerimde. Umarım korkularının üzerine giderler.

Duygusal ve manevi anlamda doyurucu olmasının yanı sıra ekonomik olarak da iyi gidiyor. Kendi evimizi geçindirecek seviyeye geleceğime inanıyorum. Hocalarım “hobini işe çevir” derken ne büyük iyilik yaptılar ve ne güzel yol açtılar, hem biz eğitmenlere hem öğrenenlere... Ne kadar teşekkür etsek az. İleride daha güzel projeler olacağını biliyoruz.

Şener TAN / Aydın

Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 5 sene öncesine kadar İstanbul'da uluslararası bir şirkette ihale ve satış destek ekibinin yöneticisi olarak çalışmaktaydım. Daha sonra İstanbul'dan ayrılarak çeşitli yerlerde yaşadım ve çeşitli işlerle meşgul oldum. Halen bisiklet eğitmeni olmanın yanında gitar eğitmenliği de yapıyorum.

İstanbul'a ailemi ziyarete gittiğim esnada Facebook'ta gördüm ve cazip bir iş fikri olabileceğini düşündüğüm için başvuru yaptım.

Esasında sorunun cevabı kendisinde gizli. Hobini işe çevir insanlara hayal kurduran bir cümle. Daha başka birşey söylemeye gerek yok sanırım.

İlk andan ders vermeye devam ettiğimiz şu ana kadarki kısımda yoğun olarak heyecan hissettim. Özellikle de öğrencilerimin bisiklet sürmeye başladığı zaman yüzlerindeki ifade çok fazla tatminkarlık sundu. Bu çok güzel bir duygu. Yeni insanlar, yeni tecrübeler, yeni yerler ve gerçekleşmiş hayaller insana her yönüyle tatminkarlık ve mutluluk sunuyor. Bu duygularda yüzümüzde her daim olan bir tebessüme neden olduğundan sürdürülebilir iş olgusunu destekliyor. Yani hem para kazanıp hem de mutlu ve tatmin olmuş biri olmak anlatılmaz bir duygu.

Şimdilik hissettiklerimi paylaştım ve hayatımdaki en doğru kararlardan biriydi.

Özgül YEŞİL / Adana

Üniversite mezunuyum. Spor ve egzersiz eğitmenliği, kişisel antrenörlük yapıyorum.

İlanı sosyal medyadan gördüm. Bisiklet benim için bir tutku ve vazgeçemediği bir ulaşım aracı. Sevdiğim işi yapmak hem bana hem bunu öğrenmek isteyen herkese muhteşem bir duygu yaşatacak. Bu işe başladığımdan çok memnunum.

Kendi tutkumu başkalarına aynı heyecan ile yansıtmak benim için çok önemli

Genç ve ya yaşlı herkesin öğrenmek istiyor olması, bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve özellik bisiklet turizmi fikrinin oturması açısından çok güzel bir olay.

Bisiklet İnisiyatifi birlikte hareket etmenin gücüyle her geçen gün daha da büyüyor. Bisiklet İnisiyatifi, Türkiye'deki 973 ilçeye ulaşmak için çalışıyor.

Başvuru öncesinde www.bisikletinisiyatifi.com sitemizi inceleyin ve sosyal medya hesaplarımızı takibe alın.

Şayet bu iş modeli aklınıza yatıyor ve “Bende katılmak isterim” diyorsanız sitemizi inceleyin.

Başvuru için formu doldurun. Kısa sürede size dönüş yapılıyor;

https://forms.gle/hxf5mYivQyfxjAAs5

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.