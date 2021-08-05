Görme Engelliler Körfezde Pedal Çevirdi

Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde, Eşpedal Derneği ile birlikte kamp yapan yaklaşık 30 görme engelli doğasever, tandem bisikletlerle doğada pedalladı

Eşpedal Derneği'nin 02-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği “Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler Kampı & Çocuklarla Bisiklet ve Sanat Atölyesi” etkinliği Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde 02-04 Ağustos tarihleri arasında belediyenin ev sahipliğinde kamp yapan 30'a yakın görme engelli doğasever, Tandem bisikletlerle doğayı keşfe çıktı. Edremit, Havran ve Burhaniye'de 02-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen körfez turunun ilk rotası Edremit oldu. Zeytinli Mahallesi'nden Güre Mahallesi bisiklet yoluna kadar olan rotada zeytin ağaçları arasında pedal çeviren Türkiye'nin dört bir yanından gelen görme engelli vatandaşlara kentte yaşayanlar da bisikletleriyle eşlik etti. İlgilerinden dolayı hem belediyeye hem de kendilerine eşlik eden vatandaşlara teşekkür eden Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez, “Eşpedal Derneği olarak on gün boyunca Edremit, Havran ve Burhaniye'de etkinlikler düzenliyoruz. İlk olarak Edremit Belediyemizin ev sahipliğinde burada etkinlik düzenledik. Farklı rotalarımız var. ‘Yeşil Pedallar Engelsiz Bisiklet Etkinliği ve Çocuklarla Bilim ve Sanat Atölyeleri' adlı bir etkinlik düzenliyoruz. On gün boyunda buralardayız, buraların doğal güzelliklerini pedallıyoruz. Hep birlikte güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Sizlerle birlikte tekrardan buraları keşfetmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.