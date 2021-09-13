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“Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu' Düzenlendi
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“Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu' Düzenlendi

İzmir'de UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bergama ve Selçuk ilçeleri için farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen 'UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu', Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle son buldu.

1 Saat Önce
2021-09-13 21:18:51
“Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu' Düzenlendi

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama ve Selçuk belediyeleri, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle düzenlenen “7. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu" tamamlandı. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Bergama ve Selçuk ilçeleri için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen tura 300 sporcu katıldı.

Cumartesi sabah saatlerinde Bergama Kızılavlu ve Selçuk Efes'ten eş zamanlı olarak başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda akşamüstü son bulan tura katılan sporcuları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer karşıladı. Bisikletle sporculara bir süre eşlik eden Başkan Soyer, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende organizasyona destek veren firma temsilcilerine teşekkür plaketi verdi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

DAHA YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN

Dünya mirasının tanıtılması ve korunması aynı zamanda bisiklet sporunun yaygınlaşması için pedal çeviren sporcular, Bergama'dan 110, Selçuk'tan 80 kilometre pedal çevirdi. 2016 yılında başlayan ve bugüne kadar 5 farklı rotada, 4 farklı dünya mirası arasında bin 445 kişinin toplam bin 225 kilometre pedal bastığı UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nda 5 bin 200'e yakın fidan bağışlandı. Bu yıl düzenlenen tura Bergama ve Selçuk'tan katılan 300 sporcu da bin 500 fidan bağışladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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