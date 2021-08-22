DAS 3917 Otel Bisiklet Turizmine Geçti

Bisiklet İnisiyatifi topluluğu Kayseri Erciyes'te bulunan Das 3917 otel ile bisiklet turizmi alanında işbirliğine vardı.

Bisiklet İnisiyatifi topluluğu Kayseri Erciyes'te bulunan Das 3917 otel ile bisiklet turizmi alanında işbirliğine vardı. Bisiklet turizmi ülkemizde yeni gelişen niş bir turizm alanıdır. Erciyes'te bisikletle birlikte yaz ayları da hareketlenerek turizm sezonunun 12 aya yayılması bekleniyor.

Erciyes'te bulunan DAS 3917, 72 odası, Türk hamamı, sauna, kapalı yüzme havuzu ve 750 m2'lik SPA merkezi ile hizmet vermektedir. Spor faaliyetleri açısından geniş bir yelpazeye sahip olan DAS 3917, doğa yürüyüşleri, kar ayakkabısıyla yürüyüş, kayak, kar uçurtması, wingboard ve bisiklet turlarını içinde bulunduruyor.

Erciyes bisiklet rotaları uzun zaman önce hazırlandı ancak bir türlü faaliyete geçememişti. Bisiklet inisiyatifi ekibi birçok farklı ilden gelerek Erciyes'te kurdukları 4 günlük kamp süresince bisiklet turizmi alanında yaptıkları çalışmayla DAS 3917 oteli de bu ağa eklemiş oldu. Bisiklet turizmi Kayseri'de doğa turizmine yatkın otelcilerin işbirliği ile giderek büyüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.