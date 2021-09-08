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Çaycuma'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Düzenlenecek
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Çaycuma'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Düzenlenecek

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde, bisikletin yaşamın bir parçası olması ve kadınların görünür olması amacıyla 19 Eylül Pazar günü 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlenecek.

41 Dakika Önce
2021-09-08 23:53:09
Çaycuma'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Düzenlenecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bisikletin yaşamın bir parçası olması ve kadınların görünür olması amacıyla 19 Eylül Pazar günü "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlenecek.

2013 yılında İzmir'de başlayan 9 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik olan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Türkiye'de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların dikkatini çekti. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' bu yıl yaklaşık 154 şehirde, yaklaşık 30 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılacak. 19 Eylül Pazar günü saat 16: 00 'da Çaycuma Öğretmenler Evi önünde başlayan tur şehir içinde bisiklet yolunda devam ederek Yaşampark' ta son bulacak.

Çaycuma Süslü Kadınlar Bisiklet Turunun temsilcisi Pelin Kocaağa; "Her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Gününde onlarca şehirde binlerce katılımcı ile gerçekleşmektedir. Kadının görünür olması, kamusal alanda hak talep edebilmesinin anahtarıdır. Bisiklete binmek, kadınların toplumda görünür hale gelmesi ve özellikle şehirle etkileşime girmesinin mükemmel bir yoludur" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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