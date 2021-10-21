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TIMETURK / BİSİKLET / Çankırı’da bisiklet farkındalığı için pedal çevirdiler

Çankırı’da bisiklet farkındalığı için pedal çevirdiler

Çankırı Sivil Toplum Derneği tarafından kentte scooter ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla tur düzenlendi.

3 Saat Önce
2021-10-21 11:15:44
Çankırı’da bisiklet farkındalığı için pedal çevirdiler

Karatekin Parkı'nda başlayan etkinlik öncesi konuşan Dernek Başkanı Sezai Özçelik, açıklamalarda bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Derneğin 10 yıldır faaliyetini sürdürdüğünü belirten Özçelik, "Bu faaliyetle Çankırı'da bisiklet kullanımı ve scooter kullanımını teşvik etmek istiyoruz. İklim değişikliği dünyada ve Türkiye'de çok önemli bir konu haline geldi."

BİSİKLET VE SCOOTER KULLANIMININA TEŞVİKTE BULUNDU

Özçelik, "Burada amacımız iklim değişikliği konusunda, özellikle bisiklet kullanımı ve scooter kullanımı konusunda Çankırı halkını bilinçlendirmek, teşvik etmek, ayrıca yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu konuda bizimle birlikte çalışmaları ve farkındalık oluşturma konusunda ön ayak olmak." diye konuştu.

Katılımcılar daha sonra kentte bisiklet ve scooterla tur attı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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