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Büyükçekmeceli çocukların bisiklet yarışı nefesleri kesti

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında '22 Eylül Arabasız Gün' etkinlikleri düzenlendi.

20 Dakika Önce
2021-09-24 11:55:07
Büyükçekmeceli çocukların bisiklet yarışı nefesleri kesti

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında '22 Eylül Arabasız Gün' etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde 2 kategoride 32 çocuğun katıldığı bisiklet yarışı nefes kesti.Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Büyükçekmece Belediyesince '22 Eylül Arabasız Gün' etkinlikleri düzenlendi.

Araç trafiğine kapatılan yolda coşku ve heyecanla yarışan çocukların bisiklet yarışına Büyükçekmeceli aileler büyük ilgi gösterdi. Çocuklar için sağlıklı ve güvenli hareketi destekleyen Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği bisiklet yarışına toplamda 2 kategoride 32 çocuk katıldı. Yarışmada birinci yarışmacılara bisiklet, ikinci ve üçüncü yarışmacılara bisiklet ekipmanları hediye edildi. Yarışmacılara madalya ve ödüllerini Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır ve Dış İlişkiler Müdürü Uğur Şener takdim etti.

Dereceye giren sporcular 12-13-14 yaş kategorisinde dereceye giren sporcular sırasıyla şu şekilde:

1.Barkın Anar

2.Ali Efe Erdekli

3.Ceren Öztürk

9-10-11 yaş kategorisinde dereceye giren sporcular sırasıyla şu şekilde:

1.Mehmet Arda Okur

2.Toprak Ereke

3.Yiğit Paşa Bakırezer

Kaynak: İHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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