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TIMETURK / BİSİKLET / Bisikletçileri Ayılar Karşıladı

Bisikletçileri Ayılar Karşıladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'ndeki boz ayılar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

2 Saat Önce
2021-08-22 11:42:19
Bisikletçileri Ayılar Karşıladı

Bisikletçileri Ayılar Karşıladı


Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'ndeki boz ayılar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzellikleri, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve biyolojik türleri ile zengin florasında birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Bölgeye kamp amaçlı gelen Mustafa Halid Anlıaçık ve İsviçre'den bisikleti ile Türkiye'ye gelen arkadaşı Tobia, Timeturk muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Krater Gölü'ne gittiklerinde bir anda etrafında ayıları gördüklerini söyledi.

Bisikletiyle seyahat eden Anlıaçık şöyle dedi:
''Antalya'dan Bitlis'e kadar bisiklet sürerek geldik. Tatvan'daki Nemrut Krater Gölüne akşam vardık. Burada elektrik yok , telefon çekmiyor. Yemek yediğimiz esnada köpekler havlamaya başladı. İki gölün arasındaki taş evin yanına sığındık. Yiyeceklerimizi kendimizden uzağa bıraktık. Ayılar herşeyi kokladı. Çok korkmamıza rağmen sakinliğimizi koruyabildik. İlk defa ayı ile karşılaştık. Bu anları yaşamış olmak gerçekten güzel hissettiriyor.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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