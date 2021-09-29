Bisiklet Kullanmayı Seviyor ve İşe mi İhtiyacınız Var?

Bir iş yapmanız gerekiyor ama öyle bir iş olmalı ki sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz alanda özgür olarak hatta gezerek, dolaşarak yapabilirseniz ne kadar da güzel olurdu.

Bir iş yapmanız gerekiyor ama öyle bi iş olmalı ki sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz alanda özgür olarak hatta gezerek, dolaşarak yapabilirseniz ne kadar da güzel olurdu. Sahip olduğunuz bir hobiniz ile kendi işinizi yürütmek çok cazip geliyor olmalı. Fakat çoğu zaman hobiyi işe çevirerek vereceğiniz hizmet için gerekli pazarın olmadığı ve gereksiz birçok angarya iş yükü alacağınızı düşünürsünüz.

Ama ya böyle hazır bir pazar varsa ve gereksiz iş yükünü çözecek bir platforma dahil olabileceğinizi söylesek nasıl olur?

​Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde bisiklet eğitimleri ve bisiklet turları organize eden bir topluluk var desek?

Haziran ayından bu yana devam eden ve beş ayda bine yakın kişiye bisiklet sürmeyi öğreten bunun yanında ülkemizin güzel şehirlerini tanıtarak bisiklet turizmini ayağa kaldırmak isteyen bir ekip, Bisiklet İnisiyatifi. Eğer siz de bisiklet kullanmayı seviyorsanız ve inisiyatif sahibi bir kişiyseniz bu iş tam size göre olabilir.

Dört duvar arasında sıkışmadan, çalışma günlerinizi, saatlerinizi kendiniz belirleyerek çalışmak nasıl olurdu?

Hayal gibi geliyor fakat gerçek. Bisiklet İnisiyatifi birlikte hareket etmenin gücüyle her geçen gün daha da büyüyen bir platform. Türkiye'deki 973 ilçeye ulaşmak için çalışıyor. Tüm ilçe temsilcilerinin mutlaka sosyal medya platformlarında aktif olması ve aynı anda ortak paylaşımları yapması isteniyor. Bisiklet Eğitmenliği ile başlayan iş modelinde bir süre sonra kendi müşteri kitlenizi oluşturabiliyorsunuz. İster kendi bölgenizde ister Türkiye'nin herhangi bölgesinde yapacağınız etkinliklerle kendi ekonomik bağımsızlığınızı ve özgürlüğünüzü kazanabilirsiniz.

https://www.bisikletinisiyatifi.com/

Haber: Mustafa Halid Anlıaçık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.